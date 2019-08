Tror flere trakk seg for å slippe kritikk etter Johaug-bank

– Først og fremst tenker jeg at det er ganske typisk Ingrid å komme med slike utsagn. Hun mener nok bare godt, og har for så vidt mye hun skulle ha sagt, men det spørs om måten hun setter i gang denne debatten på er særlig konstruktiv. Man kan le litt av det, eller man kan la seg provosere. Jeg velger å ikke la meg provosere, sier Runa Skrove Falch.

Hun er blant dem som rammes direkte av kritikken som er kommet mot nivået i norsk langdistanseløping for kvinner etter at Therese Johaug slo samtlige konkurrenter med godt over to minutter på 10.000-meteren i friidretts-NM på Hamar søndag.

Da Karoline Bjerkeli Grøvdal prioriterte 3000 meter hinder, var langrennsløperen i en klasse for seg.

Av flere kritiske røster, har Ingrid Kristiansen vært den skarpeste.

– Det synes jeg er tragisk. Det sier litt om nivået, sa Kristiansen til NRK om Johaugs overlegne seier.

– De andre utøverne har godt av å få dette i trynet. Det er ikke bra, og forhåpentligvis fikk Johaug satt et støkk i dem som løper langdistanse i Norge, sa den tidligere verdensrekordholderen til Dagbladet.

– Gjør ikke saken bedre

Nå vekker Kristiansens uttalelser reaksjoner. Langdistanseløper Marius Vedvik la ut denne meldingen på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Overfor NRK utdyper han:

– Klart man skulle ønske at nivået var bedre, men det er ikke med på å gjøre saken bedre at hun som hadde verdensrekorden går ut og slakter nivået. Jeg tror ikke folk blir så motivert av det, akkurat, sier han.

Vedvik påpeker at Kristiansen kom med et lignende utspill da langrennsløperen Kristin Størmer Steira slo løpespesialistene på 10.000-meteren i NM i 2014.

– Jeg er skuffet. Når Steira, som er skitrent, greier å vinne med en og en halv runde er det bare tragisk, sa Kristiansen til NRK den gangen.

– Flere som kjente på at det blir bråk

Vedvik konstaterer at nivået og bredden i toppen ikke har blitt bedre i løpet av de fem årene.

– Jeg tror hun ønsker å hjelpe, men jeg tror det bare bidrar negativt. Det virker nok mot sin hensikt. Folk vurderer å stille, og så leser de sakene og gidder det ikke, for det blir bare dårlig publisitet, sier Vedvik.

GIR SEG IKKE: Runa Skrove Falch ble tatt igjen med en runde av feltet på 10.000-meteren under EM i Zürich i 2014, men har aldri gitt opp satsinga. Foto: Lise �serud / NTB scanpix

Det inntrykket bekrefter Runa Skrove Falch. Hun mener frykten for offentlig kritikk kan ha vært en medvirkende årsak til at bare sju av de 14 påmeldte stilte til start i søndagens NM-løp på Hamar.

– Jeg tror det var flere som kjente på at det blir bråk om Johaug kommer og tar gullet. Det vet jeg mange kjente på. Om det er grunnen til at mange meldte seg av, er vanskelig å si, sier Falch til NRK.

NRK har kontaktet flere av dem som ikke stilte til start i søndagens løp. En av dem bekrefter at hun ikke kommer til å prioritere NM på bane i framtida, blant annet på grunn av kritikken i media.

VIL VEKKE: Ingrid Kristiansen mener dagens norske langdistanseløpere har minst like gode muligheter som henne til å lykkes.

– Da synes jeg de tar det litt ille opp. For hvis de har tenkt å være med på EM og VM, og springer på 35 minutter, da blir de tatt igjen med mange runder. Jeg regner med de trener for å bli blant de beste i Europa, svarer Ingrid Kristiansen til det.

– Hadde jeg vært en av de jentene, hadde jeg tatt grep. For de jentene har ikke noe dårligere forutsetninger for å bli gode enn vi hadde på 80-tallet. Jeg mener ikke å såre noen av dem som holder på, men jeg ønsker å vekke dem litt så de snur på hælen og gjør noen forandringer. At de ikke fortsetter i samme dur og tror på julenissen, utdyper hun.

– Et litt giftig miljø

Runa Skrove Falch lar seg altså verken såre eller vekke av Kristiansens uttalelser.

– Jeg bryr meg ikke, rett og slett. Det jeg lar meg inspirere av, er at Therese Johaug kommer på den banen, knuser EM-krave og tar mesterskapsrekord, sier hun.

29-åringen er imidlertid ikke sikker på at hun hadde klart å lukke ørene om hun hadde vært tenåring.

– Da hadde jeg nok kjent på at det er et litt giftig miljø, at det ikke er så oppløftende. Jeg hadde kanskje blitt demotivert. Det er vanskelig å si, men jeg ser for meg det, erkjenner hun.

Selv kombinerer hun friidrettssatsingen, som nå primært er rettet mot maratonløping, med heltidsjobb som advokatfullmektig.

– Mye som må løftes samtidig

Nettopp rammebetingelsene for friidrettssatsing er det debatten om nivået egentlig bør handle om, mener Falch.

Hun er nemlig helt enig i at nivået ikke er så bra som man kunne ønske.

– Vi har mye å lære, det er helt klart ting som må bli bedre. Vi jobber for å prøve å samles for å trene, med de timeplanene vi har med jobb og familie. Det er vanskelig med økonomi. Er du heldig, får du en skoavtale. Det må begynne på grunnleggende nivå, det er så mye som må løftes samtidig, fastslår hun.

Falch mener det er grunn til å se på kulturen Johaug kommer fra.

– Det er ikke noen overraskelse at Therese løper kjempefort når hun kommer fra det som kanskje er verdens beste treningskultur innenfor kvinneidrett.

Mangler ressurser

Idrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund enig i at det er en jobb som skal gjøres.

– Selvfølgelig skulle vi ønsket oss større bredde i flere grener. Vi har flere øvelser hvor vi er svake internasjonalt, og det går på at man ikke har nok ressurser til å jobbe bredt nok til å være god i alle grener.

– Må løftet komme i klubbene?

– Det må starte i klubbene, ja. Så kan forbundet støtte opp under det som finnes av utøvere som har lyst til å satse og viser takter, sier Slokvik til NRK.

NRK har for øvrig også vært i kontakt med Maria Sagnes Wågan, som tok sølvet bak Johaug i NM og løper 5000 meter for Norge i lag-EM i Sandnes kommende helg.

– Jeg har ikke noe å si om den saken. Den påvirker ikke meg, skriver hun i en sms.