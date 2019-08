Johaug åpner for friidretts-EM: – Lyst til å slenge meg med

Langrennsløperens imponerende 32.20,19 på 10.000 meter i NM var den 15. beste tiden i Europa i år (den 66. beste tiden i verden). Den var også godt innenfor det som var fjorårets EM-krav på distansen, 33.20.

Og så gøy synes Johaug det var å debutere på bane i mesterskap, at hun smiler bredt på spørsmålet om EM i Paris kan bli aktuelt neste år.

– Det hadde vært morsomt å prøve seg på det. Men skal man stille, så må man forberede seg litt mer enn man har gjort til nå. Det var moro å klare EM-kravet, men det er vel kanskje ikke noe jeg har tenkt på før akkurat nå. Vi skal aldri si aldri, svarer Johaug i sommersola på Hamar idrettspark.

Hun har akkurat vært ute og jogget seg ned i rundt 45 minutter. Det er ingen tvil om at humøret er på topp etter det første NM-gullet i en ny idrettsgren.

Vil utfordre seg selv

Johaug forteller at hun nok vil se på langrennsplanen hvordan det vil passe med en tur til den franske hovedstaden i august om ett år.

– Det er kjempetrening og passer det inn i samling- og treningsopplegget mitt, så har jeg lyst til å slenge meg med, ja, innrømmer 31-åringen.

– Jeg kjenner at jeg må utfordre meg selv, og prøve noen ting jeg kanskje ikke har gjort før med tanke på motivasjon i treningen også, legger hun til.

Trener Pål Gunnar Mikkelsen stilte selv opp i en rekke friidretts-NM. Han vil heller ikke utelukke en EM-deltakelse.

NY ERFARING: Therese Johaug og Pål Gunnar Mikkelsplass før start. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det kan være en interessant sak å gjøre, men det er jo litt dette med å ikke dra på for mye og risikere å få en skade og bli satt ut av trening over tid. Da vil det ikke være så verdifullt, påpeker Mikkelsplass, som var både overrasket og imponert over eleven.

At neste år er mesterskapsfritt for langrennsløperne kan også øke sannsynligheten, mener NRKs kommentator.

– Jeg vil gjerne se henne i EM. Det kan bli utrolig spennende, hvis hun er ørlite mer forberedt og kjører et par spesialøkter i forkant. Med et godt startfelt kan hun fort løpe mot 32 blank. Det vil ikke gi medalje, men en fin plassering i et EM, sier langrenns- og friidrettskommentator Jann Post.

– Et kondisjonsfenomen

GIR GRØNT LYS: Friidrettssjef Erlend Slokvik. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Friidrettsforbundet ønsker Johaug velkommen på laget.

– Det er kjempegøy hvis hun vil løpe flere baneløp i friidrett. Hun er jo et kondisjonsfenomen. Hun har kvaliteter, slår toppidrettssjef Erlend Slokvik fast.

Siden tiden er innenfor EM-kravet, vil ikke forbundet stille mange krav til en EM-deltakelse for Johaug.

– Hun må jo være forberedt og klar til å løpe. Vi hadde jo noen diskusjoner med Didrik Tønseth i terreng-EM i fjor, men da skulle han gå en tremil dagen før. Det nyttet ikke, for man må forberede seg noen dager i forveien, sier Slokvik.

EM eller ei, mer løp på bane garanterer Johaug i hvert fall.

– Det frister veldig til gjentakelse. Jeg fikk en kjempeøkt rent kapasitetsmessig og får igjen for det med ski på til vinteren. Jeg synes det er artig å springe, jeg elsker det. Så det var veldig moro at jeg klarte å springe så fort som jeg gjorde i dag. Jeg kommer til å løpe mer fremover og utfordre meg på dette her, forteller langrennsstjernen.