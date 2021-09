Cristiano Ronaldo scoret ikke i sin debut for Manchester United.

Men foran et stappet Old Trafford – med Sir Alex Ferguson på plass – danset han rundt med forsvaret. Han trikset, fintet, og vant til og med en straffe.

Da han var gått av banen, sa Ferguson at fansen hadde fått en ny helt.

Lørdag gjorde Ronaldo sin «andre» debut for United. Denne gangen var det ingen innlegg eller sololøp. Kun én gang viste han sine finter.

Men han scoret to mål, og United slo Newcastle 4–1.

Om vi ønsket bevis på hvor mye han har endret seg de siste 18 årene, fikk vi det her. I 2003 gjorde Ronaldo omtrent alt annet enn å score – i helgen var det motsatt. Dette er bra for Ole Gunnar Solskjær, for han har savnet en slik spiller.

Få vet mer om hvor viktig det er med spisser som «kun» kan score mål.

«Usynlig» hattrick

Ikke bare var Solskjær en slik spiss selv; han spilte på lag med flere av dem, og hadde en trener i Ferguson som elsket slike spesialister.

Da Ferguson hentet Andy Cole fra Newcastle i 1995 for syv millioner pund – en høy sum på den tiden – sa enkelte at han betalte for mye. De sa at Cole «kun» scoret mål.

– Er det så ille da? sa Ferguson.

Å score, mente han, var jo det viktigste i fotball.

Med Cole på laget vant United ligaen fem ganger på seks år. Ferguson hentet også Solskjær og Ruud van Nistelrooy, to utpregede måljegere som snuste på alt av returer og innlegg.

Spesielt Van Nistelrooy kunne være nærmest usynlig i 90 minutter, men score tre mål.

MÅLMASKIN: Manchester Uniteds Ruud van Nistelrooy feirer etter å ha satt sitt andre mål mot Charlton i 2003. David Beckham til høyre. Foto: Ian Hodgson / Reuters

Om United vant 4–0 uten at han scoret, var han nedslått. Ferguson kalte ham en av de mest egoistiske avslutterne han hadde sett.

– Han hadde ingen interesse i det oppbyggende spillet, hvor langt han hadde løpt eller hvor mange sprinter han hadde tatt. Det eneste han var interessert i, var: Hvor mange mål scoret Ruud van Nistelrooy i dag?

Tenk som Ruud

For en trener som satte laget foran alt annet, var det spesielt at Ferguson tolererte en så ekstrem individualist. Men Van Nistelrooy scoret 150 mål på 219 kamper for klubben, og siden han ble solgt i 2006, har United aldri hatt en så utpreget målscorer.

Det vil si, frem til Ronaldo kom «hjem» for noen uker siden.

Faktisk var en av grunnene til salget i 2006 at Van Nistelrooy kom på kant med Ronaldo.

Deretter hentet Ronaldo inspirasjon fra Van Nistelrooy for å bli så god som han ble.

Da Ronaldo ble suspendert i tre kamper for et rødt kort i august 2007, brukte han tiden til å trene. Han prøvde ofte på solomål og langskudd. En av Uniteds trenere, René Meulensteen, ville at han skulle bry seg mer om antallet mål enn hvor flotte de var.

Meulensteen ville at Ronaldo skulle tenke mer som Van Nistelrooy.

GODE, GAMLE DAGER: Sir Alex Ferguson (t.v.) og en yngre utgave av Cristiano Ronaldo på treningsfeltet. Foto: Nigel Roddis / Reuters

Så de to begynte å trene avslutninger: volleyer, chipper, en touch. Ronaldo ble bedt om å forestille seg hva han ønsket skulle skje. Så ga Meulensteen farger til hvert av de fire hjørnene av målet og ba ham rope ut hvilket hjørne han siktet på.

Slik trente Ronaldo opp sitt instinkt i boksen. Den sesongen ble han toppscorer i ligaen med 32 mål. Senere vant han Gullballen og FIFAs pris for verdens beste spiller for 2008.

Så ble han ni år i Real Madrid, hvor han scoret flere mål enn han spilte kamper.

Nå, i United, har han blitt lagets nye Ruud van Nistelrooy.

Rå fra frem meter

Ronaldos første mål mot Newcastle var som en hyllest til hans gamle lagkamerat. Da Mason Greenwood skjøt fra kanten av feltet, var Ronaldo den eneste som luktet en mulig retur.

Før pleide Ronaldo å varte opp med susende skudd fra 25 meter.

Nå er det mål fra fem meter som gjelder.

Ronaldo-dobbel mot Newcastle - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Også den andre scoringen var solid spissarbeid. Først kom et smart løp vekk fra forsvareren, så en nydelig første touch og et lavt skudd med venstre.

Ronaldo har blitt en «ekstrem» spiller; en type som kun er der for å score. Han hadde seks avslutninger mot Newcastle og la kun opp til et skudd. I Juventus forrige sesong hadde han 29 ligamål – og kun tre målgivende.

Dette passer United fint, for de har nok av spillere som kan skape sjanser: vingen Jadon Sancho, den offensive backen Luke Shaw, geniale Bruno Fernandes og en Paul Pogba i god form.

Det United har manglet, er gode løp, skarpe bevegelser og teft inne i boksen.

De har savnet en superegoist som Ronaldo.

GODKJENT: Ole Gunnar Solskjær gir Cristiano Ronaldo en klem etter kampen mot Newcastle. Foto: Phil Noble / Reuters

Kontrasten er enorm til Anthony Martial, som ofte lusker utenfor feltet idet et innlegg suser inn foran kassa. United har Edinson Cavani, en klassisk målscorer, og Mason Greenwood, kanskje lagets beste avslutter.

Men United scoret kun 18 av 121 mål fra innenfor femmeteren forrige sesong – og fire av disse var selvmål. Slike tall må gjøre vondt for en tidligere målsnik som Solskjær.

Det er disse tallene Ronaldo er ment å gjøre noe med.

Ett mål per kamp

Vil han holde dette gående? I debatten om hvor vidt Ronaldo er for gammel med sine 36 år, er det lett å glemme at han scoret 60 mål på 66 ligakamper de siste to årene i Juventus.

I EM i sommer scoret han fem mål på fire kamper.

I VM-kvaliken har han scoret tre mål på fire kamper.

Hvor mange ligamål får han denne sesongen? Basert på trendene de siste 10 årene er regnestykket enkelt: Ta antallet kamper han spiller og gang det med én.

Ronaldo løser ikke alt for Solskjær. Forsvaret vaklet mot Newcastle og midtbanen slet med å skape store sjanser før pause. De savner en høyreback som kan bidra fremover. De har fortsatt ingen klar struktur på angrepsspillet.

Men det hjelper å få inn en av tidenes største målscorere. Det er mye Ronaldo ikke lenger klarer å gjøre.

Heldigvis for Solskjær er han god på det aller viktigste.