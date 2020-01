For noen er andreplass et nederlag. For andre kan det være sånn at en tredjeplass er jevngodt med seier.

Teresa Stadlobers tredjeplass i prøve-VM i Oberstdorf lørdag havner definitivt i den siste kategorien. 26-åringen har hatt noen opplevelser i sin langrennskarriere som ingen misunner henne.

På OL-tremila i Pyeongchang i 2018 var hun på vei mot en sensasjonell, men likevel trygg, medalje på tremila. Så gikk hun feil – og endte på niendeplass.

I VM på hjemmebane i Seefeld i 2019 var håpet å få en revansj. I stedet havnet hun midt i en av langrennssportens verste skandaler, da to av hennes lagkamerater – Dominik Baldauf og Max Hauke – ble tatt på fersk gjerning for bloddoping.

Bilder av Hauke med kanylen i armen sendte sjokkbølger gjennom idrettsverden.

SJOKKBILDET: Her blir Max Hauke tatt på fersk gjerning under VM i Seefeld.

– Hadde det tøft

Det kunne ha vært slutten for østerriksk langrenn. Beskjeden fra Skiforbundet i Østerrike var at de neppe ville bruke mer penger på et langrennslandslag.

Så da Teresa Stadlober begynte å forberede seg til ny sesong på vårparten, visste hun fortsatt ikke om hun kunne konkurrere i verdenscupen denne sesongen.

– Jeg hadde det tøft i sommer, for beslutningen om vi skulle få støtte fra forbundet ble tatt i juni. Så til begynnelsen av juli visste jeg ikke om jeg kunne delta i verdenscupen, om jeg hadde penger, forteller hun.

Beslutningen gikk i langrennssportens favør. Stadlober fikk løfte om nok støtte til å kunne satse videre.

– Var du i tvil om du skulle satse videre?

– Ja, jeg var ikke sikker på om jeg hadde penger. Når du ikke har penger til serviceteam, flybilletter, hotell – hva kan du gjøre? Det er ikke så lett i Østerrike som i Norge. I Norge har de sponsorer og støtte som vi ikke har. I Østerrike er det alpint, skihopping og fotball som tar pengene. Og langrenn, med den historien vi har nå, er ikke idretten næringslivet vil støtte, erkjenner Stadlober.

– Vil ikke snakke med dem

Og det er ikke bare usikkerheten rundt penger som har gjort det vanskelig. Å havne midt oppi dopingskandalen har satt spor.

– Skandalen gjør at det også vært veldig tøft for hodet, sier hun til NRK.

– Har du snakket med dem som ble tatt og fått en forklaring?

– Nei, de har ikke prøvd å ringe meg for å unnskylde. Jeg så dem sist den 26. februar, etter dameløpet, på hotellet om kvelden. Siden det, har det ikke vært kontakt.

26. februar i fjor ble Stadlober nummer åtte på den klassiske 10-kilometeren, et resultat som ikke var så bra som hun hadde håpet. Det kom imidlertid fullstendig i skyggen av sjokknyheten som kom neste morgen.

– Er du skuffet over at de ikke har sagt noe?

– Jeg vil ikke snakke med dem mer. Ingen beklagelse vil gjøre dette bra igjen, fastslår hun.

SMILET TILBAKE: Teresa Stadlober håper og tror VM i Oberstdorf om et år kan bli hennes mesterskap. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tror på suksess-VM i Oberstdorf

Derimot kan gode resultater gjøre livet lysere igjen. Som tredjeplassen på 15 km fellesstart med skibytte i Oberstdorf, hennes tredje pallplass i karrieren.

Stadlober spurtet mot Ingvild Flugstad Østberg og Ebba Andersson om andreplassen. Østberg var best, mens det måtte fotofinish til for å skille Stadlober og Andersson.

– Jeg trodde da jeg krysset linja at jeg var nummer tre, men så sto det bare fotofinish på Ebba og meg, og jeg var ikke sikker. Så ventet vi og alle håpet. Nå er jeg glad, sier Stadlober – som på toppen av alt slet med skade gjennom sommeren og måtte trene 15 prosent mindre enn planlagt.

Allerede før dagens løp var prøve-VM en opptur. For Stadlober er nemlig i samme kategori som Therese Johaug – blant dem som blir bedre jo lengre og tøffere motbakkene er.

– Dette gir meg mye motivasjon. Det kom allerede fredag, da jeg så løypa som virkelig passer meg. Jeg tror tremila i klassisk neste år blir et bra løp for meg, sier Stadlober – som dermed kan få en opptur etter nedturene i 2018 og 2019.

Johaug: – Betyr mye

Johaug, som vant lørdagens løp, er blant dem som er glad på Stadlobers vegne.

– Jeg synes det er skikkelig moro at hun får det til og lykkes, og det er viktig for sporten og det er viktig for Østerrike å få opp noen langrennsløpere. Det var trist og tragisk det som skjedde i VM i Seefeld, så det betyr nok mye for sporten der at hun kom på pallen der, sier Johaug til NRK.

– Er det vanskelig å stole på en utøver som går med det østerrikske flagget på lua?

– Jeg har full tillit til alle som stiller på start til det motsatte er bevist, fastslår Johaug.

Teresa Stadlober føler heller ikke at konkurrentene skuler på henne etter Seefeld-skandalen.

– Jeg har følelsen av at folk fortsatt støtter meg. Når jeg er på tredjeplass, er de andre jentene glade på mine vegne, så jeg har enn god følelse, smiler hun.