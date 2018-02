Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg var helt sikker på at det var fjerdeplassen. At jeg fikk bronse var helt sykt, sier Nilsson til NRK etter målgang.

Underveis i løpet ble hun og Ingvild Flugstad Østberg (27) sekundert til en bronsemedalje av de norske laglederne, men det trodde ikke Nilsson på.

Hun trodde laglederne prøvde å gi dem falskt håp om at en medalje var innenfor rekkevidde.

– Jeg tenkte at den går jeg ikke på. Skrik så mye dere vil. Vi blir fire og fem, tenkte jeg.

Stadlober gikk feil i medaljekampen

Grunnen var at Nilsson ikke hadde fått med seg det som hadde skjedd et stykke foran henne i løypa tidligere i løpet.

Østerrikske Teresa Stadlober hadde nemlig gått et kanonløp og lå godt an til sølvmedaljen tidligi løpet, men så gikk hun feil vei.

Hun gikk ut til høyre da hun egentlig skulle gå rett frem, og 25-åringen skjønte ikke hvorfor det plutselig ikke var noen bak henne.

Svaret var altså at hun hadde gått inn i feil løypa, og måtte kjøre langt tilbake for å ikke bli disket.

GIKK FEIL: Hele to ganger gikk Teresa Stadlober feil. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

For Stina Nilsson og Ingvild Flugstad Østberg innebar det at de plutselig var i medaljekampen - uten at førstnevnte visste det.

– Jeg fikk ikke med meg at Stadlober hadde gått feil. Jeg trodde hun hadde rykket ifra, sier Nilsson.

Dette var grunnen til at svensken utbrøt et tydelig «hæ?» da hun gikk i mål og så at det bare var to andre der.

Østberg visste hva hun gikk for

Mens Nilsson var sikker på at hun spurtet om en fjerdeplass, stolte Ingvild Flugstad Østberg på rapportene til de norske laglederne.

– Jeg visste definitivt hva jeg kjempet om. Helt utrolig at hun ikke visste det hun også, sa Østberg til NRK.

Likevel holdt det ikke helt inn for 27-åringen som kunne tatt sin andre individuelle medalje i et OL.

– Jeg gir det virkelig et forsøk. Det er den olympiske mesteren i klassisk sprint jeg har på bakskia der. Kanskje nesten hvem som helst andre i det feltet kunne jeg kjempet om medaljen mot, sa Østberg om de siste avgjørende meterne.

KJEMPET OM BRONSEN: Ingvild Flugstad Østberg fikk plutselig muligheten til å ta bronse på tremila. Foto: Andreas Hillergren/tt / NTB scanpix

Weng usikker på løypene

Senere gikk Stadlober feil igjen, denne gang inne på stadion. Østerrikeren endte til slutt på en niendeplass.

Da Teresa Stadlober gikk feil for andre gang inne på stadionområdet ble hun tatt igjen, og forbigått av Heidi Weng. Også hun slet med å finne riktig vei i OL-løypene.

– Det var en periode der jeg ikke helt visste hvor jeg skulle selv. Jeg synes det var litt håpløst på stadion. Der gikk det litt i surr av og til, forklarer Weng.

Hun gikk selv feil for to år siden og vet godt hvordan det føles.

– Det er utrolig kjipt. Det er det versje jeg har gjort. Jeg gjorde det på en tikilometer. Å gjøre det på en tremil må være enda mer helsike, og i hvert fall når du mister medalje, sa Weng som endte på plassen foran Stadlober i mål.