De norske hopperne forteller om en dag fylt av spenning, nerver - og til slutt enorm glede, lettelse og litt tårer. Det betydde nemlig så mye for hele laget å ta akkurat dette gullet.

I fjor samlet hele landslaget seg og ble enige om at de skulle bli historiske og vinne det første lag-gullet til Norge i et OL.

Etter det har det vært målrettet jobbing inn mot akkurat denne dagen.

Ikke rart landslagstrener Alexander Stöckl felte noen tårer da han så «ankermann» Robert Johansson sikre gullet en gang for alle, for deretter å bli overfalt og omfavnet av de tre andre.

Johansson med pep-talk til seg selv

Johansson sier han aldri hadde trodd at det var han som skulle sitte der og være Norges sistemann, men han har hatt et OL over all forventning og tatt medalje i alle tre konkurranser.

Oppe på bommen var han så nervøs at han måtte ta en liten prat med seg selv før han ble klar for å sette utfor og avgjøre det hele.

– Jeg skalv, og så sa jeg til meg selv at nå må du ta deg sammen. Jeg var nervøs, men jeg drev og overbeviste meg selv om at jeg var god nok.

– Hva sier du til deg selv da?

– Jeg sier bare at det her kan du. Bare slapp av, forteller Johansson.

Robert Johansson jublet for sin tredje strake medalje i OL. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nede på trenertribunen sto Stöckl og, ifølge seg selv, holdt på å forgå av spenning. Treneren turte aldri å tro på at seieren var i boks, selv om Norge ledet fra første hopp.

– Jeg turte ikke tro det før sistemann hadde kjørt ut på sletta, faktisk. For man vet jo aldri. Det var tøft, altså. Følelsene gikk opp og ned hele tiden. Det var et virvarr av følelser, sier han.

Daniel André Tande var med på å sikre seieren med to svært gode hopp, og forteller at det var en lidelse å måtte stå og vente på avgjørelsen.

Han tenkte hele tiden på at det var muligheter for et historisk gull.

– Jeg tenker på det som bare det. Jeg er så nervøs. Det er en av grunnene til at jeg ikke liker å være tidlig i lagkonkurranser, for da må jeg stå og grue meg etterpå, sa Tande til NRK da vi pratet med ham før de siste hoppene.

Disse fire hopperne er nå historiske som de første til å vinne lag-gull i hopp for Norge. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Jobba ekstremt hardt

Stöckl sier han er stolt av hvor målrettet hopperne har jobbet for dette gullet.

– Vi har jobba ekstremt hardt for dette. Vi har prøvd å få flest mulig av utøverne på et veldig høyt nivå, og det har vært en ekstrem høy motivasjon for alle trenerne og de i støtteapparatet for å få det til, sier en rørt Stöckl.

– Hvorfor var det så viktig for dere?

– Norge har aldri vunnet dette gullet, og vi mente vi hadde forutsetningene til det. Det var viktig å sette det som et hårete mål for å sørge for at vi skulle jobbe beinhardt mot denne dagen her. Det er ekstremt gledelig at vi får det til, sier landslagstreneren.