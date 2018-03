Lagerbäcks krav: – Nå får dere prestere hvis dere vil være med

NRK møtte landslagssjefen på flyplassen dagen etter 1-0-seieren over Albania. I kontrast til kampene før jul var det langt mer sprut i det norske laget, som imponerte med aggressivt forsvarsspill både mot Australia og Albania.

På spørsmål fra Aftenposten om spillerne fikk beskjed om å skjerpe seg med tanke på videre spill, svarte landslagssjefen følgende:

– Jeg sa at det blir mye tydeligere spissing fremover. Nå får de prestere hvis de vil være med. Det var kanskje ikke ordrett sånn, men det var budskapet. Pluss at vi jobbet mye mer med å finne den startelleveren vi vil ha, selv om vi ikke fikk gjort det helt slikt vi hadde planlagt.

Landslagssjefen har brukt de to siste landslagssamlingene til å teste ulike spillere, og han mener de nå vet ganske klart hva de vil ha.

Nye spillere må prestere veldig bra om de skal inn i troppen.

– Ja, det kan man jo si. Døren står alltid åpen. Skulle noen spillere begynne å spille veldig bra, så har de naturligvis sjansen. For min og Perrys del så har det nok utkrystallisert seg ganske klart hva vi skal ha.

– Hvordan oppsummerer du denne samlingen?

– Det er klart jeg er fornøyd. Jeg har to seire og dessuten to bra prestasjoner. Det finnes ting å forbedre som alltid i fotball, men hvis jeg ikke er fornøyd nå så burde jeg bare bytte jobb.

– Vi må ikke ta helt av

Markus Henriksen er naturlig nok fornøyd med å ha vunnet to av to kamper denne samlingen, men mener de ikke bør ta helt av.

FORNØYD: Markus Henriksen sier det er lenge siden de har ligger så kompakt og samtidig vært så aggressive. Foto: FLORION GOGA / Reuters

– Jeg har vært med et par år nå og det er veldig lenge siden vi har vunnet to kamper på rad. Vi må ikke ta helt av fordi det er jo to treningskamper, men jeg synes vi ser solide ut. Forhåpentligvis klarer vi å fortsette med det i 2018.

NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken sier Norge har blitt et lag som er vanskelig å spille mot. Han mener laget nå har begynt å henge sammen under Lagerbäcks ledelse. Spillerne viser lagmoral og defensivt er landslaget blitt bedre, mener han.

– Merker du det som midtbanespiller?

– Ja, uten tvil. Spesielt måten spissene den samlingen her har jobbet. Det gjør det enklere for midtbanefireren å være med å støte. Det er lenge siden vi har ligget så kompakt og samtidig vært så aggressiv som vi har vært, sier Henriksen.