Mandag berget 23-åringen seier over Albania på bortebane etter å ha kommet inn som innbytter for Håvard Nordtveit etter 63 minutter.

– Det er ufattelig deilig å score i debuten. Jeg kunne kanskje satt en til, men det er deilig. Det er sånt jeg lever for, sier han til TV 2.

– Det har ikke helt gått opp for meg at jeg ble matchvinner i debuten, innrømmer 23-åringen overfor NRK.

– 2018 blir et veldig bra år, legger han til.

Martin Ødegaard fikk spilletid for tredje gang under Lagerbäck. Han startet også mot Makedonia i november og fikk et innhopp mot Australia fredag. Mot Albania ble han byttet ut etter 74 minutter etter å ha spilt en godt gjennomført kamp.

– Dette var veldig deilig for hele laget. Vi har fått to seire og gode opplevelser nå. Det gir oss økt selvtillit, sier Ødegaard til NRK.

Håvard Nordtveit sier det er blitt morsomt å spille på det norske landslaget.

– Det er veldig gøy. Vi føler at vi endelig har knekt en kode. Vi burde ha scoret litt flere mål, men vi holdt nullen og vi vant. Det er utrolig gøy. Det lover godt, sier han.

Norge klart best

Det norske landslaget fikk en opptur etter 4-1-seieren over VM-klare Australia fredag. Mandag ventet Albania og rundt 5000 tilskuere i det øsende regnværet i Elbasan.

Norge var klart best i Albania. Bjørn Maars Johnsen hadde blant annet en kjempesjanse allerede etter tre minutter, men avslutningen gikk like utenfor. Og slik fortsatte det utover kampen. Enten endte skuddene rett utenfor, eller så klarerte vertenes rutinerte forsvar i siste liten.

Lagerbäcks Norge viste likevel flere fine tendenser til godt angrepsspill utover i omgangen. Både Johnsen, Tarik Elyounoussi og Mohamed Elyounoussi var involvert i flere målsjanser.

Også Birger Meling markerte seg i det norske forsvaret.

MATCHVINNER: Sigurd Rosted. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Godt plassert

Utover i 2. omgang økte den norske dominansen uten at målene kom.

Norge fikk en kjempemulighet da Tarik kom seg på skuddhold foran keeper Strakosha. Meling brukte hodet på returen, men avslutningen gikk i nettveggen.

Så - etter 70 minutter var det innbytter Sigurd Rosted som endelig fikk hull på den berømte byllen i sin a-landslagsdebut.

Gent-spilleren stod godt plassert da Tarik Elyounoussi slo sitt hjørnespark og stusset ballen videre i mål.

Med seieren har Norge brutt en fæl kamprekke på bortebane. Ifølge NTB var forrige borteseier mot et lag blant de 200 beste på FIFA-rankingen 3. september 2015 mot Bulgaria.

– To av to. Det er ikke hverdagskost for oss. Det er ikke noen tvil om at vi burde ha scoret flere mål, men når vi vinner, spiller det ikke like stor rolle, sier Markus Henriksen til NRK.

– Vi håper at vi kan fortsette slik ut 2018.

NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken er svært fornøyd med prestasjonene til det norske laget.

– Det er lenge siden vi har vært så dominante på bortebane, sier han.

– Vi har vært gode i dag, akkurat som vi var mot Australia. Det eneste negative i dag er at vi ikke har vært effektive nok.

– Dette har blitt noe å bygge videre på, sier Løken om det norske laget.