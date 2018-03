NRKs fotballekspert: – Vi har blitt et lag som det er vanskelig å spille mot

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Løken likte det han så i mandagens privatlandskamp mellom Norge og Albania.

– Det var en bunnsolid norsk landskamp.

Det norske laget dominerte bortekampen fra start til slutt, og selv om det kun ble Sigird Rosted som scoret i matchen, mener NRKs fotballekspert at Norge er et landslag i fremgang.

– Vi har begynt å bli et lag som det er vanskelig å spille mot, sier han.

NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Tatt store steg

Løken mener laget nå har begynt å henge sammen under Lars Lagerbäcks ledelse. Spillerne viser lagmoral og defensivt er landslaget også blitt bedre.

– I tillegg har vi fått flere spillere som har begynt å ta store steg, som blant andre Kristoffer Ajer.

– Bjørn Maars Johnsen er også blitt en vanskelig spiss å spille mot. Det er bra bredde i troppen, mener han.

– Vi er ikke litt raske med å bli optimistiske på Norges vegne nå?

– Nei, ikke når de ser ut som det her. Det er ikke noen tilfeldigheter som gjør at vi spiller godt. Dette er et lag som henger sammen og vi presterer som et lag.

– Vi har også enkeltspillere som begynner å stå frem, så nå er det all mulig grunn til å være positiv.

Debutanten scoret for Norge

– Tegner seg en førsteellever

Fotballeksperten tror Lagerbäck nå nærmer seg en startellever.

– Det begynner nok å tegne seg en førsteellever i hodet på Lagerbäck. Vi kommer nok ikke til å få se så store endringer på laget i år som i fjor.

– Det hadde vært utrolig morsomt å se Norge i VM nå. Nå er vi litt på gang, det er det ikke noen tvil om. Men vi får håpe at det i hvert fall blir et EM-sluttspill i 2020.

Håvard Nordtveit sier det er blitt morsomt å spille på det norske landslaget. Seieren over Australia og mandagens 1-0-seier over Albania har gitt laget ny selvtillit.

– Vi føler at vi endelig har knekt en kode. Vi burde ha scoret litt flere mål, men vi holdt nullen og vi vant. Det er utrolig gøy. Det lover godt, sier han.

– Vi har fått to seire og to gode opplevelser nå. Det gir oss økt selvtillit, forteller Martin Ødegaard.