Lagerbäcks Hegerberg-beskjed: – Vi skal ikke overtale på dette nivået

– Det er ikke en spiller som bestemmer om de skal være på landslaget eller ikke, sier landslagssjefen til NRK.

Slik lød spørsmålet fra NRKs reporter på Ullevaal stadion:

– Kvinnelandslaget er i en situasjon der en av deres beste spillere ikke ønsker å spille på landslaget. Sverige var i en liknende situasjon med Zlatan? Hvis en av dine spillere ikke ønsket å være med, hva hadde du gjort?

– Jeg har aldri hatt noen som ikke ønsket å spille på landslaget. Jeg har hatt spillere som har takket nei av ulike grunner.

– Om noen sier nei, fordi de ikke vil eller av andre grunner, ja da «skipper» jeg dem. Det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Man må ha motiverte spillere, og jeg tror ikke man skal holde på og overtale spillere på dette nivået.

Hegerberg: – Ingenting er forandret

Til Aftenposten uttaler Ada Hegerberg seg for første gang om saken. Der utelukker hun en retur til landslaget.

MESTERLIGA-TRIUMF: Ada Hegerberg vant mesterligaen med Lyon i år. Før det sa spissen at hun ikke har motivasjon til å fortsette på landslaget. Samtidig listet 23-åringen opp en rekke kritiske punkter rettet mot NFF. Foto: Gleb Garanich / Reuters

– Min avgjørelse var ikke basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden. Ingenting er forandret på det valget jeg har tatt, sier Lyon-spissen til Aftenposten.

– Jeg vil benytte anledningen til å ønske landslaget lykke til i VM, legger Hegerberg til.

Lagerbäck ville ikke ta første skrittet for å løse konflikten med Zlatan

Den svenske landslagssjefen vet alt om å ha en superstjerne på landslaget. Selv hadde han kontroversielle Zlatan Ibrahimovic i landslagstroppen.

I 2006 ble den svenske stjernespissen sendt hjem fra en samling i 2006. Da havnet Zlatan i krangel med landslagssjef Lars Lagerbäck etter at spillerne brøt reglene og gikk på byen.

Ibrahimovic sa nei til landslaget etter at han ble kastet ut av laget. Svensken mente straffen var for streng. I etterkant av konflikten ville ikke Lagerbäck være den som tok det første skrittet til ny kontakt for å løse konflikten.

STJERNE: Lars Lagerbäck hadde i sin tid som landslagssjef for Sverige en stor stjerne på laget. Zlatan Ibrahimovic var alltid et samtaleemne. Foto: JANERIK HENRIKSSON, JANERIK HENRIKSSON / Scanpix

Slik er det også i konflikten med Ada Hegerberg. Etter at Norge sikret VM-billett, blusset debatten opp på nytt. Nylig uttalte landslagssjef Martin Sjögren at han ikke har planer om å kontakte Hegerberg.

– Jeg hadde en samtale med Zlatan for noen dager siden, men i motsetning til gitte signaler sier han nå at han ikke vil være med i landslaget, sa Lagerbäck den gangen.

– Verken jeg eller Roland Andersson (assisterende landslagssjef) vil tvinge noen til å bli med. Vi har muligheten til det, men vil ikke.

– Hva med framtiden?

– Vi har ingen stengte dører, ikke for oss og ikke for Zlatan. Vi kommer til å fortsette å prate sammen, la svensken til.

Senere opphevet Ibrahimovic sin private boikott og stilte seg igjen disponibel for landslagsspill, i tillegg til at landslagssjefen var positiv til en retur.

Ibrahimovic og Lagerbäck snakket ut og ble enige om å legge ned stridsøksen.