NRK-ekspert: – Tror spillerne er dritt lei Hegerberg-spørsmål

– Jeg tror spillerne er dritt lei Hegerberg-spørsmålene. Dette dras opp hver gang overfor dem som faktisk er der og har gjort gode eller dårlige prestasjoner. De vil naturlig nok ha fokus på de som ønsker å være med, sier NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg, etter at VG onsdag skrev at hverken kaptein Maren Mjelde eller landslagssjef Martin Sjögren ville svare på spørsmål om de ønsket Ada Hegerberg med til VM neste år.

– De har klart dette på egenhånd, vil konsentrere seg om de som har gjort gode prestasjoner og de som ønsker å være med, utdyper han.

Sjokkmeldingen

Det er et drøyt år siden konflikten mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Ada Hegerberg slo ned som en bombe i fotballmiljøet. Hegerberg takket nei til videre landslagsspill i slutten av august 2017 etter et svært skuffende EM for Norge. Grunnen var manglende motivasjon. Hun rettet i samme øyeblikk en rekke kritiske bemerkninger i retning av Norges Fotballforbund.

Årsakene var manglende kommunikasjon og dialog, samt erfaringene på landslagene hun hadde vært en del av i lang tid. Siden har det ikke vært noen utvikling i saken.

Men etter damenes bragd og hvor de kvalifiserte seg rett til Frankrike-EM neste år, mener både Skjønsberg og VG-kommentator Trond Johannessen at situasjonen er snudd - og føler at det er Hegerberg som må be om å få returnere.

- Situasjonen har jo endret seg i form av at de har kommet seg til VM uten henne. Landslagets «standing» er på et annet nivå. Følelsen er at det er Ada Hegerberg selv som bør ta initiativet nå, hvis hun vil tilbake, innleder Johannessen overfor NRK.

Forventer Klaveness-grep

TIDLIGERE NRK-EKSPERT - NÅ FOTBALL-TOPP: Lise Klaveness, her på jobb under en NM-runde tidligere i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Avtroppende toppfotballsjef, Nils Johan Semb, sendte i våres en SMS til Hegerberg om de skulle gjenoppta samtalene om en mulig landslagsretur for Lyon-stjernen. Hegerberg kvitterte overfor VG med at det ikke var et tema. Siden har det vært stille fra begge parter.

Nå er det store spørsmålet hva Lise Klaveness, påtroppende NFF-elitedirektør som erstatter for nettopp Semb, gjør med situasjonen. Hun har tidligere gitt Hegerberg støtte, blant annet gjennom en NRK-kronikk.

- Lise Klaveness vil naturligvis ta tak i denne saken når hun starter. Jeg forventer at noe av det første hun gjør er å prøve å opprette en kontakt, men dette er vanskelig. Ada har vært krystallklar på at VM er uaktuelt. Hva skal endres for at hun skal være fornøyd med å være på landslaget igjen? Og vil de andre spillerne være enige i de endringene? Og hvordan vil de reagere på at hun kommer tilbake? spør Johannessen.

Må akseptere flere feil

Han påpeker det selvfølgelige om 23-åringen, som er nominert til årets spiller av FIFA: Hun kommer til å heve laget sportslig. «Vil tilføre fart, verdensklasse foran mål og skape frykt hos motstanderne», melder han – og sier at det er en stor fordel at hun forstår spillet i store kamper. Det er tross alt det hun ofte gjør.

– Men hun må nok innse at det er verre å score for Norge enn Lyon. Det blir færre sjanser, færre mål, spillet er dårligere, det er flere feilpasninger. Dette må hun bare akseptere først som sist. «Faren» ved å hente henne inn nå er at det kan bli forstyrrende, når hun var så ekstremt kritisk som hun var, også overfor medspillere, så er det naturlig at dette må ryddes bort og det vil ta mye fokus, avslutter Johannessen.

- Må ikke være ødeleggende for lagfølelsen

NRK-EKSPERT: Morten Morisbak Skjønsberg, her fra da han i fjor selv var aktiv i Stabæk i fjor. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg sier at det må en skikkelig opprydning til dersom Hegerberg skal tilbake på landslaget.

– Så må jo Ada, som har takket nei, ha lyst til dette her, sier han - og mener en retur overhodet ikke kan gi grobunn for flere konflikter.

– Det er en god stemning og kjemi i troppen. Skal hun tilbake må det ikke være ødeleggende for lagfølelsen. Samtidig så er hun blant verdens tre beste spillere. Det må vi heller ikke glemme... sier Skjønsberg.

Også han tror en av Lise Klaveness’ første oppgaver i NFF blir å opprette en form for dialog med fotballstjernen. Klaveness er for øvrig på reise og har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Hun tiltrer som elitedirektør i Fotballforbundet den 17. september. Først da vil hun svare på spørsmål i forbindelse med hennes nye jobb. NRK har også forsøkt å komme i kontakt med Nils Johan Semb - uten hell.