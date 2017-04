– Fortsetter han å prestere bra, så er han definitivt en spiller som kommer til å være med i diskusjonen, sier Lars Lagerbäck til NRK.

SJEF: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: PAUL FAITH / AFP

Han snakker om Stabæks Ohi Anthony Omoijuanfo. 23-åringen har tatt Eliteserien med storm i vår. Etter fire kamper er han ligaens toppscorer med seks mål

Mot Sarpsborg 08 scoret han sitt andre hattrick for sesongen i 3-0-seieren på Nadderud. Det første kom i serieåpningen mot Aalesund.

Landslagssjef Lars Lagerbäck så ikke oppgjøret, men skal se kampen på video ved første anledning.

– Spillere som lager mål er alltid interessant. Han er en spiller som går rett på mål, og en type som er flink til å true rommet bak forsvaret. Han har grunnkvalitetene som trengs for å bli en god angriper, sier Lagerbäck til NRK.

I slutten av mai tar svensken ut sin neste landslagsstropp til kampene mot Tsjekkia (VM-kvalik) og Sverige (privatlandskamp) i juni.

– Det er for tidlig å svare deg på hvor nær han er. Men alle spillere som prestererer på et høyt nivå har en mulighet til å komme med på landslaget, sier Lars Lagerbäck til NRK.

Flere typer aktuelle

For svensken understreker samtidig at «Ohi» må prestere over tid for å bli aktuell for Norge.

– Det er alltid bra å gjøre mål. Men man må vise over lengre tid at man fortjener en plass. Nå fikk de litt hjelp under kampen i går også, mener Lagerbäck, og viser til den omdiskuterte utvisningen av Sarpsborg-stopper Sigurd Rosted 31 minutt ut i første omgang.

– Men det skal ikke forringe innsatsen hans. Det er naturligvis en bra prestasjon, fortsetter Lagerbäck.

AKTUELL FOR LAGERBÄCK?: Moldes Sander Svendsen har imponert for Molde i de første fire serierundene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Typer som Sander Svensen (19) i Molde og Flamur Kastrati (25) i Sandefjord kan også fort blande seg inn i landslagssdiskusjonen om de fortsetter å imponere, ifølge Lagerback.

– Hva synes du om at det dukker opp slike spillere?

– Det er alltid positivt, selvsagt. Men du kommer ikke på landslaget på bakgrunn av én kamp. Så de må vise over tid at de har kvalitetene som gjør at de blir aktuelle for landslaget, fortsetter 68-åringen.

Kommer til Norge

Samtidig understreker han dilemmaet når han skal vurdere spillere i Eliteserien sammenliknet med utenlandsproffene.

– Det er det som er vanskelig med denne jobben. Jeg må vurdere standarden på ligaen. Og jeg må vurdere kvaliteten på laget de spiller på. Det er lettere å være god i et bra lag, enn i et mindre godt lag.

– Men dette bruker å utkrystallisere seg over tid. Dersom de fortsetter å være dominante i Eliteserien, så har de alle muligheter til å komme på landslaget, sier Lars Lagerbäck,

Førstkommende helg kommer han til Norge for å følge den 5. runden i Eliteserien. Søndag ser han Vålerenga mot Sogndal på Ullevaal stadion.

