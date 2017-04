Stabæks toppscorer: – Jeg kan ikke huske å ha følt meg så bra

Iført Jesus-T-skjorte scoret «Ohi» samtlige tre mål da overraskelseslaget Stabæk slo Sarspsborg 3-0 mandag.

Det ble hans andre hat trick til nå i sesongen, det første kom i serieåpningen mot Aalesund. Stabæk-spissen troner nå øverst på toppscorerlisten i Eliteserien med seks mål på fire kamper.

– Er du i ditt livs form som fotballspiller nå?

– Det er et godt spørsmål, jeg føler meg bra i hvert fall. Jeg kan ikke huske å ha følt meg så bra, sier han til NRK og legger til:

– Det dere kan forvente er at jeg alltid kommer til å være glad utpå banen. Det er da jeg spiller best. Jeg er ikke god når jeg frustrert og sint, sier han.

Mandag senket Ohi Sarpsborg iført Jesus-skjorte. – På skjorta står det at jeg stoler 100 prosent på Jesus, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Venter på utenlandstilbud

Ohi Omoijuanfo ble for alvor kjent da han scoret de to avgjørende målene som sikret Stabæk plassen i Eliteserien i kvalikkampene mot Jerv.

– Jeg har bare begynt å gjøre de riktige tingene og fokusere på de riktige tingene. Være disiplinert og jobbe knallhardt, det er bare knallhard jobbing som gjelder, sier Ohi om fremgangen.

Etter sesongens første kamp uttalte spilleren at han drømte om en proffkarriere i utlandet. Men foreløpig har tilbudene latt vente på seg.

– Nei, det er altfor tidlig. Jeg må fortsette å gjøre de riktige tingene, så vet jeg at det kommer en eller annen dag. Om det blir ett år, to år eller tre år, det får vi se, kommenterer han.

– Er på «alerten» hele tiden

NRKs fotballekspert Karl Petter Løken har uansett latt seg imponere både av Ohi og Stabæk i serieåpningen, en klubb mange eksperter tippet på nedrykksplass.

– Det som er veldig bra med Ohi er at han er klar over hvorfor han presterer godt. Han jobber hardt og er hele tiden på hugget, forklarer han.

– Han er liksom på «alerten» hele tiden, og er klart i flytsonen. To hat trick på fire runder, det lar seg høre, nå får vi se om han greier å fortsette å putte på videre. Men det ser veldig bra ut for Ohi og et Stabæk-lag som har flyt, spesielt på hjemmebane, sier Løken.

Ohi håper på et tilbud fra utlandet etter hvert. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix