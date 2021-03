Lægreid gir skiskytterkjæresten mye av æren for suksess-sesongen

Han snudde jaktstarten i Östersund på utrolig vis, og tok sesongens sjuende seier. For skiskytterkometen Sturla Holm Lægreid har det første året i verdenscupen vært det man kan kalle utrolig – uten å overdrive.

Tidligere har han takket familien, trenere og lagkamerater. Han har fortalt om meditasjon som hjelper ham før renn, og grep som bidrar til økt fokus.

Etter og tatt over ledelsen i sammenlagtcupen dagen før avslutningen, og samtidig sikret seieren i jaktstartcupen, takket han også kjæresten.

– Hun har vært en støttespiller, selvfølgelig, og vært veldig betydningsfull i min hverdag. Jeg tror jeg må dele noen av mine seiere med henne, sier Lægreid til NRK.

Varmet opp for snuoperasjonen

Han møtte den amerikanske skiskytteren Chloe Levins (22) i høst. Lørdag plukket TV-kameraene opp at de varmet opp sammen før jaktstarten, og hun heiet både USAs løpere og Lægreid frem i løypa – på norsk. Etter rennet kom seiersklemmen raskt.

– Jeg har skjønt at det har blitt litt avslørt, men det er veldig hyggelig å ha en som støtter meg på verdenscuprenn også, innrømmer Lægreid.

SEIRET: Med fullt hus på siste stående, kunne Sturla Holm Lægreid gå i mål til soleklar seier på jaktstarten. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / Reuters

Levins gikk ett renn i VM, men har ellers gått IBU-cup – nivået under verdenscupen – denne sesongen. Etter mesterskapet i Pokljuka dro de sammen til Østerrike, hvor Lægreid forteller at han fikk koblet skikkelig av etter VM-suksessen. Slik fant han krefter til de avsluttende verdenscuphelgene.

– Jeg sa at jeg ikke hadde noen kjæreste å reise hjem til i Norge, men det er jo en grunn til at jeg ble igjen i Ramsau, da. Jeg ble der med henne. Nå er katta ute av sekken. Jeg er kjempeglad, jeg. Jeg har bare hatt en god flyt gjennom hele sesongen, forteller Lægreid.

SKISKYTTERE: Sturla Holm Lægreid og Chloe Levins fra USA. Foto: NRK

– Har vært ekstremt ekkel

Lagkameratene har selvsagt kjent til at mannen fra Bærum har vært i godt humør av flere grunner enn pallplasser.

– Han har vært ekstremt ekkel. Jeg misunner ham skikkelig. Jeg husker hvordan det var å være nyforelsket selv. Han skal gi sin utkårede en stor del av æren for at han har gjort det så bra i år. Han har flydd på en rosa sky siden høsten, så vi må sende en liten tanke over kontinentet, tror jeg, sier Vetle Sjåstad Christiansen med en latter.

Søndag kan Lægreid vinne verdenscupen sammenlagt. Han vet det blir vanskelig å toppe denne fantastiske sesongen.

– Ja, det kan du si. Nå går det bare nedover. Nå har jeg nådd toppen, flirer han.