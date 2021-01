Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det smakte deilig. Det er en dag jeg står på toppen når de andre ikke lyktes helt, så det hadde nok smakt enda deiligere om lagkameratene også lyktes. Men uansett så er en seier en seier, sier han.

Fire nordmenn kjempet om seieren på jaktstarten, men inn på tredje skyting forsvant den største favoritten ut av topplista. For sprintvinner Johannes Thingnes Bø sprakk totalt, og bommet fire ganger.

– Hva skjedde der? Jeg skjønner det ikke, sa Ola Lunde.

– Jeg lurer litt på det selv. Jeg tror jeg bare hadde helt time-out i hjernen. Etter en bom på andreskuddet, så går tredjeskuddet av med en gang og det bør være nok til å stoppe og skjerpe seg, men det drar bare på, og jeg ender opp med fire bom, forklarer Thingnes Bø.

27-åringen bommet også en gang på begge liggendeseriene, men falt brått fra en 2. til en 10.-plass.

Johannes Thingnes Bø sprekker på tredje skyting

Føler seg heldig

Da tok sprinttoer og storebror over ledelsen. Tarjei Bø hadde henholdsvis 17 og 32 sekunder ned til Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid ut fra standplass.

Men så var det skiskyting da, hvor ingenting er avgjort før utøverne er i mål.

For på siste skyting bommet Bø tre ganger. Dale hadde muligheten, men også han fikk to bom. Og da var det kometen Lægreid, som også bommet en gang, som ledet ut på siste runde. 10 sekunder foran sisterunde-spesialist Dale.

– Det er jo helt tullete om han tar seier nummer fire for sesongen, sa Andreas Stabrun Smith.

– Det er helt vilt, mente Ola Lunde

SE sendingen direkte her

Og Lægreid holdt nemlig unna.

– Han er blitt en seiersmaskin! sa Stabrun Smith.

– Det er faktisk helt utrolig, la Lunde til.

– Jeg hørte etter om Johannes kom i hælene mine, men denne løypa er såpass tøff at jeg tror begge var ganske kjørt, og Dale fikk ikke helt ut de beryktede sisterundene sine. Vanligvis ville han knust meg, så jeg var heldig som klarte å holde ham bak meg, forteller Lægreid.

– Flaut for de andre nasjonene

Dale ble nummer to, og Tarjei Bø sikret trippelt norsk.

– Det er superstats med pallplass, men med to bom på siste stå, kan jeg ikke være helt fornøyd, sier Dale.

Fabien Claude fra Frankrike ble nummer fire. Thingnes Bø ble nummer sju.

– Det er jo flaut for de andre nasjonene at de ikke er der når Norge bommer så mye, oppsummerte Stabrun Smith.

–Det er imponerende av Norge. Fremfor alt med Dale og Sturla. Det svir litt at jeg vet jeg er like gammel, så jeg må steppe det opp litt for å vise at jeg er jevngod, sier svenske Sebastian Samuelsson, som ble nummer ni med to bom.

Thingnes Bø måtte ta til takke med en sjuendeplass.

– Sju bom er en sånn dag man bare prøve å glemme. Det var så dårlig at det nesten ikke går inn på meg.