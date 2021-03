– Gud, bevare meg vel! For en fight!

Slik oppsummerte NRKs Andreas Stabrun Smith dramatikken som utspilte seg på den siste skytingen under dagens jaktstart.

– Har dette virkelig skjedd?, fortsatte han.

Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø kom inn alene da rennet skulle avgjøres, men 27-åringen bommet tre ganger, og bakfra kom Sturla Holm Lægreid og fylte.

– Et mesterstykke, ropte Stabrun Smith.

– Det er det en ekte mester gjør, oppsummerer Emil Hegle Svendsen i NRKs studio etter målgang.

Også Vetle Sjåstad Christiansen, hovedpersonenes lagkompis, er mektig imponert over måte Lægreid avgjorde jaktstarten på.

– Jeg stod der på siste skyting og slet som bare rakkeren, og jeg vet hvor tøft det var. Så det å fylle da, ikke bare med de forholdene som var, men også med tanke på den situasjonen har er i ved at han kjemper om verdenscupen sammenlagt, det er helt utrolig. Det er fra en marsboer.

MESTERSTYKKET: Her avgjør Lægreid jaktstarten. Du trenger javascript for å se video. MESTERSTYKKET: Her avgjør Lægreid jaktstarten.

– Vanskelig å sette ord på det

Superkometen Lægreid var 15 sekunder raskere enn rivalen på siste skyting, fylte blinkene og gikk hen og vant hele rennet, etter å ha ligget over minuttet bak. Thingnes Bø kom seg helskinnet gjennom strafferundene og sikret andreplassen. Dermed lever spenningen i aller høyeste grad når hele verdenscupen skal avgjøres med fellesstart i morg en.

– Det er helt sjukt. Jeg klarte å holde roen i dag, og da lykkes jeg totalt sett med rennet. Det var veldig nervepirrende, sier dagens vinner etter målgang.

– Det er vanskelig å sette ord på det, og jeg prøver å tenkte minst mulig på den store kula, legger han til.

Jakten på den store kula

Den store kula som Lægreid snakker om, er symbolet på at man har vunnet verdenscupen sammenlagt, og alt handlet om duellen mellom de to nordmennene før herrenes konkurranse i dag. Det er nemlig nærmest dødt løp mellom de to lagkameratene i sammendraget, og alt skal avgjøres denne helgen.

I betydelig bedre vindforhold enn hva kvinnene måtte hanskes med tidligere i dag, måtte VM-konge Lægreid se Thingnes Bø ta første stikk. Sistnevnte skjøt fullt og skaffet seg et halvt minutt forsprang på Lægreid, som måtte innom strafferunden.

– En konkurransemann av uante dimensjoner

Den andre skytingen var feilfri av begge.

– Her ser vi en konkurransemann av uante dimensjoner, ropte Stabrun Smith etter Thingnes Bøs serie.

Verdenscuplederen har slitt voldsomt med den liggende skytingen hittil i sesongen, men i dag kunne det knapt gjøres bedre.

Solid skyting av de norske Du trenger javascript for å se video.

Inn til tredje skyting hadde lillebror Bø skaffet seg et forsprang som kunne tillate ham et par strafferunder, men det var en sikkerhetsmargin han på det tidspunktet ikke trengte.

– For et løp han har på gang, ropte Stabrun Smith da Thingnes Bø traff alle fem blinkene, til tross for at vindkastene fra tidligere i dag hadde funnet veien tilbake til standplassen i Östersund.

Lægreid maktet ikke å kopiere lagkameratens skytebragd, og måtte ta nok en tur inn i strafferunden. Dermed lå han over minuttet bak suverene Bø inn til siste skyting, men der snudde altså alt.