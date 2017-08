Ladet opp med hjemmelagde hekker i kjelleren på hotellet: – Ganske unormalt

Treningsarenaen? Kjelleren på hotellet i den engelske hovedstaden der den norske troppen bor under mesterskapet.

– Det er ganske unormalt, men vi har alltid med oss hjemmelagde hekker. Jeg tenkte det ville bli kaldt, så jeg mente det var fint å få en forsiktig gjennomkjøring og «smøre» leddene, sier trener Leif Olav Alnes til NRK.

– Og da så du at han så bra ut i dag?

– Ja, etter det jeg så på oppvarmingen i dag visste jeg det kom til å bli bra, men du har ikke kontroll på hvor bra de andre er. Man setter så mye man kan på «hesten sin» også må du leve med utfallet, sier gulltreneren.

Klarte ikke filme

Alnes forteller at han forsøkte å filme oppløpet på 400 meter hekk, men fikk seg en knuff i ryggen og mistet balansen mens Warholm styrtet inn til gull.

– Og det var ikke jeg som ristet. Jeg ble slått til i ryggen, så jeg må nok finne en video på nettet, sier den sindige treneren.

GULLTRENEREN: Leif Olav Alnes sendte Warholm på trening i kjelleren på hotellet onsdag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

På spørsmål om hva han tenkte da han skjønte han trente en verdensmester, svarer Alnes rolig:

– Jeg tenkte det var moro. Veldig moro.

– Du ser veldig fattet ut? spurte en journalist:

– Ja, er ikke det lurt?

Hemmelige veddemål

Warholm og Alnes inngikk flere veddemål i oppladningen til gulløpet, men treneren nekter å røpe hva de gikk ut på. Været i London derimot snakker han gjerne om.

– Jeg tenkte dette var som en god norsk sommerdag. Og det har vi opplevd mye av. Det var egentlig fordel oss. Vi prøver å tenke slik. Alle ting som gjør det vanskelig kan du prøve å snu til at det nok er noen som mister fokus.

Alnes vil ikke spekulere i om Warholm kan bli en gullgrossist på 400 meter hekk, og er mest opptatt av at 21-åringen skal beholde bena godt plantet på jorda.

– Dette kan fort være det eneste VM-gullet han vinner, men i dag er han best i verden. Nå er det om å gjøre at livet ikke blir så forandret. Dette er en veldig oppegående gutt fra en solid og verdibasert familie. Jeg føler meg ekstremt priviligert som får være prosjektleder for et slikt prosjekt, sier Alnes.