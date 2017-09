La Liga ber UEFA etterforske Manchester Citys pengebruk

La Liga-president Javier Tebas sier til nyhetsbyrået AP at City og PSG drar så store fordeler av å få «statsstøtte» at det går utover europeiske klubbturneringer.

Han mener det «utvilsomt skader fotballindustrien».

Manchester City ble kjøpt opp av styrtrike Mansour bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi i 2008. Tre år senere havnet PSG på qatarske hender.

I et brev til UEFA anmoder Tebas forbundet om å se nærmere på pengebruken til City og PSG. Tebas mener PSG må straffes for «manglende overholdelse» av reglene for økonomisk fair play (FFP).

REKORDSUM: Neymar er verdens dyreste spiller. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Rekordsummer

Manchester City brukte godt over 200 millioner pund før årets sommervindu stengte i forrige uke.

En av signeringene var blant annet backen Kyle Walker som gikk fra Tottenham for 535 millioner kroner.

Før helgen ble det også klart at UEFA har åpnet etterforskning av Paris Saint-Germain etter sommerens kjøp av Neymar og Kylian Mbappé for til sammen 3,5 milliarder kroner.

De to overgangene er de to dyreste i verden akkurat nå. Bare Neymar-overgangen fra Barcelona kostet 2,05 milliarder kroner.

Formell etterforskning

Mbappé har signert en låneavtale med klubben i første omgang, for deretter å gjøre ham permanent neste sommer. Dette har de antagelig gjort for å omgå regelverket.

– UEFA har åpnet en formell etterforskning av Paris Saint-Germain. Dette som en del av den pågående overvåkingen av reglene for økonomisk fair play. Etterforskningen vil fokusere på kravet om at klubber ikke bruker mer penger enn de tjener, spesielt med tanke på aktiviteten på overgangsmarkedet den siste tiden, skriver UEFA.