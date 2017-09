PSG etterforskes av UEFA etter storkjøpene av Neymar og Mbappé

Det melder Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i en pressemelding fredag.

– UEFA har åpnet en formell etterforskning av Paris Saint-Germain. Dette som en del av den pågående overvåkingen av reglene for økonomisk fair play. Etterforskningen vil fokusere på kravet om at klubber ikke bruker mer penger enn de tjener, spesielt med tanke på aktiviteten på overgangsmarkedet den siste tiden, skriver UEFA.

Kan ha forsøkt å omgå reglene

Kylian Mbappé gikk fra Monaco til PSG. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Forbundet viser trolig blant annet til PSGs rekordkjøp av Neymar fra Barcelona for 222 millioner euro. Brasilianeren kjøpte seg selv fri fra kontrakten med gamleklubben.

Etterforskningen gjelder trolig også låneavtalen mellom Monaco og PSG for stjerneskuddet Kylian Mbappé. PSG skal ha forpliktet seg til å betale en overgangssum på rundt 1,66 milliarder kroner til Monaco neste sommer.

UEFA skal nå se på anklagene om at PSG på denne måten skal ha bevistt forsøkt å omgå de såkalte Financial Fair Play-reglene.

– FFP er en utrolig viktig styringsmekanisme som ønsker å sikre at europeisk klubbfotball skal være bærekraftig. UEFA ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer mens saken pågår, heter det i pressemeldingen.

Rike eiere

UEFAs regler for økonomisk fairplay ble introdusert i 2013, for å sette et tak på hvor mye klubbene kan bruke i forhold til hva de tjener.

Målet har vært å gjøre det vanskeligere for klubber å sette seg i gjeld, men også å forhindre rike eiere i å spytte inn enorme summer i enkeltklubber.

PSG har eiere fra Qatar, og er kjent som en av de mest pengesterke klubbene i verden.