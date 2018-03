Kurtovic: – Jeg er ingen erstatter for Nora Mørk

Landslaget spilte onsdag sin første kamp siden VM-nedturen i desember. Siden den gang har Nora Mørk røket korsbåndet, og det er usikkert når Norges viktigste spiller er tilbake på håndballbanen.

Det betyr at Thorir Hergeirsson trenger ny høyreback, og Kurtovic har gitt klar beskjed om at hun vil bekle den rollen. Hun er back på klubblaget, men må spille høyrekant med flagget på brystet.

– Jeg føler jeg kan tilføre landslaget mye mer som back enn kant. Der kan jeg vise mine kvaliteter bedre, meldte Kurtovic til NRK i fjor.

– Gleder oss til hun kommer tilbake

Men noen Mørk-erstatter? Det vil hun ikke kalle seg.

– Jeg spiller back i klubblag, og er veldig komfortabel med det. Jeg må fortsette å gjøre det jeg gjør i klubben. Og jeg er ingen erstatter for Nora. Vi gleder oss alle til hun kommer tilbake, hun er viktig for laget. Vi er medspillere, sier Kurtovic til Viasat etter kampen mot Kroatia.

Mot Kroatia ble det kun to mål for Kurtovic, langt under Nora Mørk-nivå. Ekspert Frode Kyvåg etterlyste flere distanseskudd, og landslagstrener Hergeirsson mente at ikke kjemien var helt på plass.

– Det er lenge siden vi har vært samlet, og vi har ikke hatt mange treninger sammen før kampen. Det mangler litt på timing, og det tar litt tid. Det kommer seg vel med et par treninger, sier Kurtovic til Viasat.

– Flyter ikke helt

Hergeirsson ga den nye høyrebacken godkjent etter oppgjøret.

LANDSLAGSTRENER: Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Amanda er en god bakspiller på høyt internasjonalt nivå, men rutinemessig skal vi få en del flere treninger sammen med Amanda, «Vikky» og Stine. Vi skal også få inn flere følere på landslaget inn mot nytt mesterskap i år. Men nå spiller vi for å vinne for å sikre plassen i EM.

Også Stine Bredal Oftedal merket at ikke alt stemte framover.

– Jeg føler ikke at det flyter helt, det er en del å gå på, sier midtback Stine Bredal Oftedal, som satte tre scoringer.