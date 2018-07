Kroatias skjulte VM-drama: – Modrić ba treneren sende hjem lagkamerat

– Det man trodde skulle bli Kroatias svakhet, har blitt deres styrke, sier NRKs ekspertkommentator Lise Klaveness og tenker på samholdet i det kroatiske laget.

Kroatia er det eneste laget i VM som har slått tilbake i samtlige sluttspillkamper etter først å ha havnet under. Det har kostet dem 90 ekstra minutter med fotball (seks ekstraomganger), men det har også gitt dem troen på at alt er mulig.

– Jeg tror Frankrike går inn i finalen med veldig stor respekt, sier Klaveness.

Nikola Kalinić går glipp av det som ville ha vært karrierens høydepunkt når han må se VM-finalen på TV. Foto: Antonio Bronic / Reuters

– Sjef, du har ikke noe valg

Men denne historien kunne fort ha vært veldig annerledes, for med et ustabilt forbund, stor gjennomtrekk av trenere, kritikk av egne spillere og bråkete supportere er ikke akkurat samhold det man har forbundet med Kroatia de siste årene.

Derfor var det nok mange som tenkte sitt da det ble bråk i Kroatia-leiren allerede i den første kampen i dette mesterskapet. Mot Nigeria nektet Nikola Kalinić å bli byttet inn. Det endte med at trener Zlatko Dalić sendte hjem spissen fra VM bare to dager senere, vel vitende om at reglene ikke tillot ham å hente inn en erstatter.

En svært kontroversiell og uvanlig avgjørelse i et VM.

Kroatia-trener Zlatko Dalić klemmer kaptein Luka Modrić etter seier 2-0 mot Nigeria i deres første VM-kamp i Russland. I samme kamp nektet Nikola Kalinić å bli byttet inn. Foto: Murad Sezer / Reuters

Den offentlige forklaringen har vært at Kalinić hadde vondt i ryggen og ble fjernet fordi Dalić ikke ville ha småskadde spillere i troppen. En forklaring få trodde på, og etter hvert som Kroatia har nærmet seg finalen, har sannheten om det skjulte dramaet og den kontroversielle avgjørelsen som kan ha reddet samholdet i laget, lekket ut i kroatiske medier.

Ifølge både Serbias største avis Blic og den kroatiske avisen 24Sata ble Kalinić sendt hjem fordi han satte seg selv foran laget. Ifølge Blic reiste Kalinić til VM overbevist om at han kom til å bli en av mesterskapets største stjerner. I stedet ble han plassert på benken mot Nigeria og skal ha følt det ydmykende å bli kastet innpå i bare de fem siste minuttene. Derfor skal han nektet.

Trener Dalić forventet en unnskyldning etter Nigeria-kampen, men den kom aldri. Dalić skal da ha søkt råd hos de to mest respekterte spillerne i troppen, veteranene Luka Modrić og Vedran Ćorluka. De skal ikke ha vært i tvil:

– Sjef, du har ikke noe valg. Send ham hjem, sa de, ifølge 24Sata.

Tre dager senere slo Kroatia gruppefavoritt Argentina overlegent 3-0.

Nikola Kalinić (t.v.) og Luka Modrić (t.h.) under EM for to år siden., Foto: Christian Hartmann / Reuters

– Han bryr seg ikke

Kalinić får ikke mye støtte av fansen selv om han blir snytt for det som ville vært karrierens definitive høydepunkt.

«Kalinić viste at han ikke bryr seg om landslaget. Vedran Ćorluka derimot, som har spilt 99 landskamper for Kroatia sa ikke ett ord da han ikke fikk starte. Han ble i stedet stående sammen med de andre innbytterne. Det står det respekt av», skriver 24Sata.

– Sett utenifra kan det virke som det strammet hele kulturen og styrken i laget å sende ham (Kalinić) hjem. Og at det fikk frem den krigermentaliteten vi vet finnes i de østeuropeiske lagene og da særlig hos Kroatia, sier Lise Klaveness.

Så uansett hvordan det går i finalen, har samholdet allerede seiret hos Kroatia.