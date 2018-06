Mandag meldte flere kroatiske medier at Nikola Kalinić blir sendt hjem fra VM, fordi han nektet å komme inn som innbytter i Kroatias 2-0-seier over Nigeria.

Milan-spissen skal ha skyldt på ryggproblemer da Kroatia-trener Zlatko Dalic ville sette ham innpå, og i stedet var det Marko Pjaca som ble byttet inn for Mario Mandzukic.

JERNHÅND: Zlatko Dalic sa etter 2–0 seieren mot Nigeria at Kroatia hadde et problem. Foto: Patrick Hertzog / AFP

Dalic sa etter kampen at laget fullførte uten skader, men med «et problem». Under en pressekonferanse i ettermiddag ble det bekreftet at urokråka er sendt hjem fra Russland.

– Han reiser hjem fordi han ikke kan hjelpe lagkameratene sine, kommenterer Dalic.

I en kort pressemelding valgte han imidlertid en mer diplomatisk variant:

– Kalinic varmet opp under Nigeria-kampen. Det var meningen at han skulle komme innpå i annen omgang, men han gjorde det da klart at han ikke var klar på grunn av ryggtrøbbel.

– Det samme skjedde i en landskamp mot Brasil i England (3. juni). Han opplevde også noe tilsvarende søndag før en treningsøkt. Jeg har akseptert det. Siden jeg trenger alle mine spillere friske, har jeg tatt denne avgjørelsen, forklarte Dalic.

Stadig i bråk

Hendelsen føyer seg inn i en lang rekke med bråk rundt Kalinić. Også i treningskampen mot Brasil 3. juni skal han ha nektet å entre banen som innbytter, og klubbsesongen har heller ikke vært enkel for den tidligere Blackburn- og Dnipro-angriperen.

Før den i det hele tatt var i gang ble han straffet av Fiorentina fordi han uten å oppgi grunn ikke møtte på trening, i et forsøk på å tvinge frem en overgang til Milan.

Kalinić fikk det til slutt som han ville, men tiden i Milano-klubben har vært alt annet enn vellykket. Stusslige seks mål på 31 kamper, med kjempemisser i høyprofilerte toppkamper og cupsemifinalen mot Lazio, var beholdningen i 2017/18.

Forholdet til misfornøyde og kravstore fans ble ikke bedre da det ble kjent at årsaken til at han ikke var med i troppen mot Chievo 18. mars, var manglende innsats på trening

KRAVSTOR: Milan-trener Gennaro Gattuso (midten) droppet Nikola Kalinic fra kamptropp, fordi han var misfornøyd med spissens innsats på trening. Til høyre Portugals André Silva- Foto: Alberto Lingria / Reuters

– Reglene er de samme for alle

– Reglene er de samme for alle. Den som ikke trener bra blir hjemme. De (spillerne) må gi alt i løpet av to timer med trening. Jeg vil se profesjonalitet og engasjement på trening, sa Milan-trener Gennaro Gattuso om utestengelsen.

Kalinić fullførte sesongen, stadig i skyggen av stortalentet Patrick Cutrone, og scoret kun tre mål til. Det ene av dem var et selvmål i 0-4-tapet for Juventus i cupfinalen.

Det kroatiske landslaget får ikke hente inn en erstatter for Kalinic. Dermed må Dalic klare seg med 22 spillere i resten av mesterskapet. Kalinic står med 15 landslagsmål på 42 kamper, og gjorde tre av målene i kvalifiseringen til sommerens VM.