Kritisk til VM-arrangøren: – Følte meg som Bambi på isen

Flere av alpinistene fikk nemlig store problemer på glattisen i slalåmløypa mandag. Mange kjørte ut, deriblant Kajsa Vickhoff Lie, som var nummer seks før slalåmomgangen.

– Jeg og Ragnhild satt og så på prøvekjørerne på toppen. Vi så at to av tre prøvekjørere på toppen kjørte ut. Det var mye glattere enn jeg trodde det skulle være. Jeg ble en bambi på isen. Jeg prøvde virkelig å kjempe, men det gikk faktisk ikke, sier hun.

Til sammen 14 av 30 kjørere kjørte ut i slalåmrennet.

Wendy Holdener var en av de 14 alpinistene som ikke greide å fullføre slalåmrennet. Foto: Gabriele Facciotti / AP

– Idiotisk ting å gjøre

Mowinckel kaller det å bruke vann på slalåmløypa for en idiotisk ting.

– Jeg syns det er en idiotisk ting å gjøre. Det er hardt nok som det er, det er min mening. Det ser man nå etter utforen og super-G-en som har vært i dag, der de ikke har vannet, at det er fantastisk fine forhold.

– Det der var helt grusomt, det må jeg bare si. Det var skøytebane, jeg trodde det var litt snø på toppen. Men det var en kamp fra start til mål, så det var sjanseløst, forteller hun videre.

– Korttenkt

Mowinckel lå på en 8.-plass etter super-G-delen, men fikk også problemer på det glatte føret i slalåmløypa. Hun endte til slutt på en 9.-plass.

– Jeg ble veldig overrasket, jeg visste at det første henget kom til å være glatt. Vi så på prøvekjørerne, de kjørte vel ut syv ganger. Jeg ble tatt på senga av hvor glatt det er. Det her ble langt over vanskelighetsgraden som er for meg i øyeblikket, forteller hun.

Vickhoff Lie kaller det korttenkt å ise underlaget på denne måten.

– De har jo ikke vannet kvinnetraseen mens vi har vært her, og da har det vært fantastiske forhold. Jeg tror vi hadde fått en utrolig kul slalåm om vi bare hadde beholdt de forholdene vi hadde i fartsdisiplinene.

Sportssjef for alpinistene, Claus Ryste, er enig i at slalåmløypa ble for krevende.

– Til og med for slalåmspesialistene var dette krevende, og da blir det veldig stor forskjell. Jeg tror ikke det var intensjonen da de vannet, men de bommet litt ja, sier han.

Shiffrin innfridde

Mikaela Shiffrin innfridde favorittstempelet i kombinasjonen i alpin-VM og vant etter en strålende slalåmomgang.

Verdenscupleder Petra Vlhová ble slått med 52 hundredeler av Shiffrin i slalåmen, men tok sølvet selv om hun var 0,86 sekund bak vinneren.

Ytterligere tre hundredeler bak henne havnet Michelle Gisin på bronseplassen.

– Jeg er fornøyd med at vi la superkombinasjonen inn i planen for dette VM. Det var en utrolig dag, fint vær og gode løyper i begge grenene. Det var en vanskelig slalåm, så jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å sette sammen en bra omgang, kommenterer hun.