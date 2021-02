VM over for Jansrud

I utgangspunktet skulle Jansrud kjøre slalåm-delen av VM-øvelsen senere i dag, men like før halv to kom beskjeden om at nordmannen ikke stiller.

Under super-G-delene av kombinasjonsrennet gjorde han en feil på toppen av løypa. I mål var han ett sekund bak ledende James Crawford fra Canada.

HER FORLATER JANSRUD ANLEGGET: Kjetil Jansrud har bestemt seg for å ikke fortsette årets VM i Cortina. Foto: NRK

– Det er slalåmen som kommer til å bli vanskelig i dag. Utgangspunktet er veldig håpløst. Det er også veldig mange av teknikerne som har kjørt veldig, veldig godt super-G. Så, jeg tror ikke det er vanskelig å se hvem favorittene er på lista foran slalåmen, sa Jansrud etter super-G-delen.

Nå er det altså bestemt at nordmannen ikke kjører flere VM-øvelser og reiser hjem til Norge. Det etter et mesterskap som har vært under pari for fartskjøreren.

For VM har bydd på mange skuffelser for Jansrud. I torsdagens super-G ble han nummer 12, og han klarte heller ikke å forsvare utforgullet fra VM i Åre. Der ble det en åttendeplass.

Sesongen sett i ett har det heller ikke vært for mange oppturer. Den forrige – og eneste – pallplassen denne sesongen, var i et verdenscuprenn i Val Gardena i desember. Da ble han nummer tre. Ellers har topplasseringene uteblitt for den meritterte nordmannen.

Lang skadeliste

Jansruds kjenning i ryggen føyer seg inn i en lang rekke av skader for det norske alpinlandslaget.

Like før herrenes super-G måtte Adrian Smiseth Sejersted reise hjem med en skade i kneet.

Og allerede før VM var Norge tre mann mindre. Aleksander Aamodt Kilde og teknikkjørerne Atle Lie McGrath og Lucas Braathen måtte alle ut med langtidsskader. I tillegg ble det bekreftet like før mesterskapet at også Maria Tviberg måtte stå over på grunn av skade.

Henrik Røa og resten av alpinistene kjører slalåm-delen av superkombinasjonen fra klokken 15.20.