Slo knockout på konkurrentene – Sebastian Foss-Solevåg tok VM-gull

På VMs avslutningsdag kom endelig de individuelle medaljene for de norske alpinistene. Ikke nok med det, Sebastian Foss-Solevåg kjørte inn til et velfortjent VM-gull etter å ha vært nummer tre etter første omgang.

Sebastian Foss-Solevåg var best av samtlige og tok gullet foran østerriske Pertl og Henrik Kristoffersen. Dermed tok Foss-Solevåg sin andre seier for året og i karrieren på toppnivå, i VM.

Foss Solevåg kjører nydelig Du trenger javascript for å se video.

En rørt og glad Sebastian Foss-Solevåg kom gråtende gledestårer til intervjuet med NRK etter seieren.

– I dag griner jeg. Å, fy faen, sier en strålende blid Foss-Solevåg.

– I dag var en bra dag for Norge som skinasjon. Vi viser at man kan være fra lille Norge uten så mye ressurser og fortsatt ta gull og bronse, fortsatte den nybakte verdensmesteren.

Sebastian Foss-Solevåg jubler voldsomt etter å ha kjørt ned til foreløpig ledelse og det som skulle bli VM-gull i Cortina. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

– Utrolig opptur

Med to mann igjen på toppen lå de to norske gutta som nummer en og to og la et voldsomt press på urutinerte Alex Vinatzer og Adrian Pertl. Bare Pertl klarte å skvise seg mellom de to nordmennene, som hadde de to beste tidene i andre omgang.

– De har slått knockout på de utenlandske konkurrentene her i andre omgang, konkluderte NRKs alpinekspert Marius Arnesen.

Landslagstrener Steve Skavik var i ekstase over å kunne juble for Norges første VM-gull i slalåm på 24 år, da Tom Stiansen vant.

To norske medaljører gir hverandre en god klem etter oppturen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det var utrolig bra. Det var sterkt gjort. Det var en utrolig opptur for oss. De leverte begge to utrolig bra, sier Skavik.

Også de skadde lagkameratene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath hyller det Foss-Solevåg har gjort, og det han betyr for det norske laget.

– Det er helt uvirkelig. Jeg kan ikke tro det, sier Braathen.

– Sebastian har vært en av de som har tatt oss med inn, han har lært oss så mye. Det er så utrolig fortjent. Jeg sitter her og griner med han, istemmer McGrath.

De to lagkameratene var i skyene da Foss-Solevåg tok gullet.

Jubel i VM-studio i det Foss Solevåg tar gull Du trenger javascript for å se video.

Bronse til Kristoffersen

Kristoffersen fikk en tøff start og hang etter i flere porter på rad i det øverste henget, men hang akkurat med og i det nederste partiet satte han voldsom fart og kjørte ned til en soleklar ledelse med 76 hundredeler.

Kristoffersen kjører ned til foreløpig ledelse Du trenger javascript for å se video.

– Nå har jeg en medalje i alle grener jeg kjører i mesterskap. Det er moro. Først og fremst utrolig bra av Sebastian. Han kjører disiplinert og veldig bra i 2. omgang. Det er utrolig sterkt kjørt, sier Kristoffersen til NRK.

Likevel merket Kristoffersen at det lille ekstra som skulle til for gull manglet.

– Jeg trodde ikke det var så bra da jeg kom i mål. Jeg var 76 hundredeler foran, du kan ikke ikke juble da. Jeg gjorde et par feil helt på toppen. Det var litt halvveis, men hallo. Pallen er pallen, så det er bra

Forhåndsfavoritter kjørte ut

Under sekundet skilte mellom de 14 beste etter den første omgangen. Dermed var det vidåpent om hvem som skulle stikke av med gullet.

På grunn av den sterke vintersola i Cortina, var det en annerledes tvist på den andre omgangen i VM-slalåmen. I motsetning til at de 30 beste etter første omgang kjørte i motsatt rekkefølge, var det de 15 beste som kjørte i motsatt rekkefølge først.

Forhåndsfavoritten Marco Schwarz var førstemann av de virkelige store favorittene til å kjøre andre omgang. Vinterens beste slalåmkjører ledet klart, men bommet i utgangen av en hårnål og kjørte ut.

Marco Schwarz kjører ut Du trenger javascript for å se video.

Så forsvant også franske Clement Noel ut av medaljekampen da han kjørte ut noen få porter fra målgang.

Rett etter forsvant også svært raske Kristoffer Jakobsen ut av bakken i jakten på medalje.

På skuddhold

Det norske gullhåpet levde for fullt etter første omgang. Sebastian Foss Solevåg og Henrik Kristoffersen hang begge godt med i slalåmrennet.

Med startnummer to kjørte Solevåg ned til ledelse foran Frankrike-stjernen Alexis Pinturault. Sunnmøringen var i føringen helt til Adrian Pertl fra Østerrike skjøv han ned ett hakk.

Senere snek italienske Alex Vinatzer seg mellom dem.

Kristoffersen fulgte to startnumre bak Solevåg. Han var like foran landsmannen på den første mellompasseringen, og like bak på de to neste. I mål var han 0,22 sekunder bak Solevåg.