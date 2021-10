Kritisk Ødegaard før skjebnekampen: – Vi må gjøre noe annerledes

Norge har ikke vært i et sluttspill siden år 2000. Ødegaard mener det er på tide at Norge også begynner å vinne de avgjørende kampene, slik fredagens dyst mot Tyrkia fort kan vise seg å bli.

– Ikke vært godt nok

På NRKs spørsmål om hvorfor nordmenn bør ha troen på at det plutselig skal løsne mot Tyrkia, svarer han slik:

– Nei, da må vi gjøre noe annerledes, da, sier Ødegaard.

– Men nei, det vi har levert i viktige kamper tidligere har ikke vært godt nok. Men jeg føler vi tok et steg sist og hadde en god samling, det må vi prøve å gjenskape og bygge videre på. Vi må ha tro på det vi driver med, sier han.

Som kaptein og Norges største stjerne i troppen som møter Tyrkia er han fullstendig klar over at det stilles visse krave til ham i kamper som dette.

Drillo og Nils Johan Semb har store forhåpninger til både Norge og Martin Ødegaard fredag. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Tidligere toppfotballsjef Nils Johan Semb sier han alltid har store forventinger til hva Martin Ødegaard kan få til for Norge.

– Det er fordi han er en kjempegod spiller. Selv om han kan være borte i perioder, så kan han slå de avgjørende pasningen eller gjøre det geniale. Han jobber hardt, men har også det kreative. Det går nesten ikke en kamp der du ikke ser han gjør en detalj som er på øverste hylle, sier Semb til NRK.

Han tror det blir en viktig del av strategien å kontre via Ødegaard.

– Det passer bra for «Moi», Veton Berisha og Kristian Thorstvedt. Norge har hurtige spillere som liker å bruke bakrom. Det tror jeg vil passe Martin, sier Semb.

Mot Tyrkia får Ødegaard enda mer ansvar enn mulig siden Norge mangler flere av de beste spillerne på grunn av de mange skadeforfallene.

Ødegaard er avslappet til akkurat det.

– Det har jeg kjent ganske lite på. Vi er et lag og avhengig av alle for å kunne vinne. Vi mangler noen, men det er ikke fokuset vårt, vi har en meget bra tropp og et veldig bra lag, sier Ødegaard.

Martin Ødegaard har holdt seg skadefri og er klar til Tyrkia-bataljen. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– En å stole på

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen har også høye forventninger til Ødegaard før Tyrkia-kampen.

– Jeg forventer ikke annet enn at han er en jævlig bra spiller. Han er en spiller med gode holdninger, og i det hele tatt en spiller du kan stole på både på og utenfor banen. Nå ser han ut til å være i form, også, sier Drillo til NRK.

– Tror du Tyrkia-kampen er en type kamp som kan passe Ødegaard?

– Det er vanskelig å si. Han har stort sett spilt i klubber som liker å styre kamper og som er ballbesittende. Det er jo ikke Norge i utpreget grad. Det viktige for Martin er at han blir mye involvert. Han er først og fremst veldig god med ballen, og da bør han ha ballen mye, mener Drillo.

Det norske landslaget landet i Istanbul torsdag. På pressekonferansen fortalte landslagssjef Ståle Solbakken om spenning i troppen før fredagens skjebnekamp.

Solbakken røper at han nærmer seg å ha alt klart når det gjelder taktikk og lagoppstilling.

– Jeg er tett på. Det er alltid noe. En posisjon eller to som jeg vil vente med til etter treningen, eller en samtale. Kanskje en plass eller to jeg trenger å sove på, sier han

Avspark fredag kveld er 20.45.