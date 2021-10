– Det er viktig å si at Ståle vet hvordan han vil spille, og han tar ut spillerne som passer stilen best. Men jeg har vært litt overrasket, faktisk, over at Iver ikke har vært med tidligere. Ståle kjenner Iver godt, og når han er i så god utvikling, har det vært litt merkelig.

Det sier Inge André Olsen til NRK. Den tidligere Stabæk-lederen er nå sportssjef for Aalborg og følger Fossums utvikling tettere enn de fleste.

Han ble glad da Solbakken, for første gang som norsk landslagssjef, nylig tok ut Fossum i sin tropp.

– Helt fremragende

Midtbanespilleren ble hentet inn som erstatter da Fredrik Midtsjø måtte melde forfall før denne landslagssamlingen.

Inge André Olsen tror de gjentatte vrakingene først og fremst har handlet om taktiske valg fra Solbakken.

– Men slik vi ser det her i Danmark, når man spiller med tre på midten, er Iver helt fremragende. Nå får han ta det med seg til landslaget og vise at han også presterer godt på trening der og får starte noen av kampene, sier Olsen.

Inge André Olsen lovpriser Iver Fossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norge møter som kjent Tyrkia i Istanbul fredag kveld og Montenegro på Ullevaal mandag kveld.

Solbakken mener det er flere grunner til at Fossum ikke har vært tatt ut tidligere. Først og fremst mener Norge-sjefen det handler om at han har veldig mange å velge blant sentralt på midten.

– Han har vært en veldig god poengspiller for Aalborg, og han har, så lenge jeg har vært her, vært med i bruttotroppene som er sendt ut i forkant av uttak. Men det er en ekstrem konkurransesituasjon på den sentrale midtbanen, og det er der han er best. Han er ikke noen kantspiller, sier Solbakken til NRK.

Fossum ble som kjent brukt på kanten i flere kamper under Lars Lagerbäck.

– Hva slags egenskaper har han som du liker?

– Han er god til å time løp i feltet, han er god til å lukte mål, han er lojal og har bra lunger, svarer Solbakken.

– Han er ganske ekstrem

Olsen mener Fossum nå fortjener en ny sjanse med flagget på brystet. Sist gang han fikk spilletid for Norge var i 2-1-seieren borte mot Malta i 2019.

– Jeg synes han fortjener det. For å være ærlig. Iver har vært god i lang tid for oss. Det er en spiller som også gjør den usynlige jobben, sier Olsen.

– Han er vel den spilleren i Superligaen som løper flest høyintensitetsmeter. Han er ganske ekstrem på noen parameter. Han scoret mål i fjor også, men nå kommer han til sjanser i hver kamp. Det er en veldig interessant spiller jeg tror også Norge får bruk for, sier Olsen.

Iver Fossum og Stefan Strandberg på Åråsen tidligere i samlingen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Hva slags anseelse har han i Danmark nå?

– I Aalborg har han en høy stjerne. Samtidig er det en spiller som ligger topp 10 i Danmark denne sesongen av offensive spillere. Men det er jo det som er så fint med Iver – du bruker han også i det oppbyggende spillet. Han har så stor kapasitet at selv om han er med i det oppbyggende spillet, vet du at han er i boksen når innleggene kommer. Han er helt, helt oppe i det ypperste selskapet i Superligaen, mener Olsen.

Fossum dro tidlig ut fra Norge og prøvde lykken i den tyske Bundesligaen i 2015. Han fikk 37 kamper i Bundesligaen og 25 kamper i 2. Bundesliga for Hannover, men slo aldri helt gjennom.

I februar 2019 valgte han å fortsette karrieren i dansk fotball og skrev under for Aalborg.

Iver Fossum og Martin Ødegaard er gode venner. Nå er de gjenforent på landslaget. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Tror på nytt proffeventyr

Selv om Fossum ikke lyktes fullt og helt sist, tror Inge André Olsen at Fossum fort kan få nye muligheter i en av de beste ligaene.

– Sjansen er stor for det. Alt handler om prestasjoner, og sånn som han har utviklet seg i det nye spillesystemet, tror jeg det passer som hånd i hanske. Hvis han fortsetter å prestere godt, kommer sjansene, sier Olsen.

Han røper at det allerede har vært interesse.

– Iver er på et godt sted, men det var jo bud på ham i sommer, og det kommer sikkert til å komme nye bud i vinter, tror Olsen.

– Hvor fra?

– De kommer fra det vi i Danmark kaller utlandet, svarer han.

Iver Fossum har ikke vært tilgjengelig for pressen så langt denne landslagssamlingen. Han har derfor ikke kunnet kommentere denne saken.

Norges gjenværende kvalik-kamper Ekspandér faktaboks 08.10: Tyrkia - Norge

11.10: Norge - Montenegro

13.11: Norge - Latvia

16.11: Nederland - Norge

Vinneren av gruppa går direkte til VM, mens toeren skal ut i playoff-kamper fra 24. til 29. mars 2022. Der kjemper 12 lag, gruppevinnerne og de to beste Nations League-lagene, om de tre siste VM-billettene.

Når fire kamper gjenstår av gruppespillet i VM-kvalifiseringen ligger Norge på en foreløpig andreplass med sine 13 poeng, det samme som gruppeleder Nederland, to poeng foran fredagens motstander Tyrkia.

Med seier i Istanbul vil Solbakkens menn feste et solid grep rundt andreplassen som gir playoff til VM i Qatar. Med tap ser det plutselig mye vanskeligere ut.

Selve mesterskapet spilles i Qatar i november og desember 2022.