Kristoffersens hundredelsmareritt i VM: – Kan legge et ekstra press på ham

Kristoffersen trekker selv frem de tre fjerdeplassene i et intervju med NRK i forkant av fredagens storslalåm.

I VM i Beaver Creek i 2015 var han to hundredeler bak tyske Felix Neureuther, som tok da bronse i slalåm.

To år senere i St. Moritz ble han slått med fem hundredeler av lagkompis Leif Kristian Nestvold-Haugen i storslalåm.

Noen få dager senere ble det nok en fjerdeplass, og nok en gang bak Neureuther. Denne gangen ble han slått med elleve hundredeler.

Kristoffersen var tydelig sint etter målgang og kastet stavene i målområdet. Han snakket heller ikke med pressen før en time etter rennet.

Her kaster Henrik stavene i frustrasjon

– Stang ut

Nå venter to nye muligheter for nordmannen i VM i Åre. Fredag er det storslalåm på programmet, mens slalåmen er på søndag. Og til tross for at formen ikke har vært like god som i tidligere sesonger, er Kristoffersen blant medaljekandidatene.

– Jeg har en forventning om at jeg skal kjøre bra på ski, og forhåpentligvis bedre enn det jeg har gjort til tider i år. Til tider har også skikjøringen i år vært veldig bra. Jeg har ikke noen flere forventninger utover det, men den forventningen har jeg uansett, sier Kristoffersen, som har to OL-medaljer, til NRK.

Men VM-medaljer har han altså ikke.

Kjetil André Aamodt, NRKs alpinekspert, mener det er tilfeldigheter som er årsaken til at Kristoffersen ikke har lyktes i et VM ennå.

– Det at han ikke har tatt medalje i VM, kan være med på å legge et ekstra press på ham. Både i 2015 og 2017 var han helt klart blant medaljefavorittene, og så ble det litt stang ut, sier Aamodt.

NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Har lett etter svar

Perioden før VM har imidlertid ikke vært den aller beste for nordmannen.

Kristoffersen har ikke greid å slå suverene Marcel Hirscher denne sesongen og under slalåmrennet i Schladming 30. januar hektet han i 2. omgang.

Sesongens siste renn før VM, storslalåmrennet i Garmisch-Partenkirchen, ble også avlyst på grunn av dårlig vær. Dermed har han ikke fått kjørt konkurranse siden han kjørte ut i Schladming.

Tiden har han brukt til trening hjemme i Norge. Der har han jaktet på VM-formen og søkt etter noen svar på hvorfor kjøringen har vært så ujevn.

– Det er alltid ting man kan gjøre bedre. Man må endre noe av det tekniske, også, sier han, uten å røpe for mye.

– Men det gjenstår å se i renn. Det er da man får den ordentlige testen på det.