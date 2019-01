Frustrert Kristoffersen om VM: – Jeg driter i det nå

– Hekt er sånt som skjer, men skikjøringen er jo ræva. Det er altfor dårlig, sa en skuffet Kristoffersen etter at han ikke greide å fullføre 2. omgang i slalåmrennet i Schladming tirsdag.

Rennet ble en ny nedtur for 24-åringen, som har slitt med å finne toppformen denne sesongen.

Det har blitt mange 2.-plasser bak uslåelige Marcel Hirscher, og i de siste rennene har han heller ikke kommet på pallen.

I Schladming kjørte han ut etter å ha ligget på 5.-plass etter 1. omgang, 1,15 sekunder bak Hirscher.

Slalåmrennet i Schladming var generalprøve før alpin-VM i Åre begynner tirsdag 5. februar i svenske Åre, men ifølge Henrik Kristoffersen er VM noe som opptar ham svært lite akkurat nå.

– Jeg driter i det nå, for å være helt ærlig, sier han rett ut.

Kristoffersen kjørte ut i Schladming

– Sinnssykt skuffet

Nå retter han i stedet full fokus mot storslalåmrennet i Garmisch-Partenkirchen til helgen.

– Det blir full fokus på storslalåmen, det blir det. Det blir to dager med trening, så får vi se. Det siste storslalåmrennet jeg kjørte i Adelboden var ganske bra, bortsett fra en feil i 2. omgang, forteller han og presiserer:

– Jeg synes ikke synd på meg selv, jeg er bare sinnssykt skuffet over min egen prestasjon. Første steget mot å løse et problem, er å innse at man har et problem. Da er jo det i hvert fall greit.

Landslagssjef Christian Mitter er da også sikker på at problemene Kristoffersen sliter med akkurat nå, vil løse seg.

– Alle tegn på det er der. Jeg er hundre prosent overbevist om at han kommer tilbake. Snart går det lettere igjen. Men akkurat nå går det litt tungt, innrømmer han.

– Blir bare bråk

Kristoffersen har faktisk ikke stått øverst på pallen siden han vant slalåmen i Kitzbühel i 2018. I årets renn ble det en 4.-plass.

Spesielt tungt var det nok å kjøre ut i selveste Schladming, der han har vunnet slalåmrennet tre ganger.

Motløsheten og skuffelsen var derfor lett å lese i ansiktet til Norges slalåmess.

– Jeg taper alt ned henget, der jeg alltid har vært god tidligere, sa en rådvill Kristoffersen.

Tidligere denne uken skapte også fritalenheten hans bråk da han stilte spørsmål ved om det ble jobbet godt nok på det norske laget.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for uansett så blir det bare bråk og trøbbel om det, kommenterer Kristoffersen.

Resultatene var heller ikke spesielt oppløftende for de andre slalåmspesialistene i Schladming. Sebastian Foss Solevåg ble beste norske utøver på 17.-plass, mens Leif Kristian Nestvold-Haugen og Bjørn Brudevoll måtte se finaleomgangen fra sidelinjen.

