Kristoffersen-seier etter monsteromgang: – En maktdemonstrasjon

Nordmannen lå som nummer sju etter den første omgangen, men han klinket til da alt skulle avgjøres, og ingen kunne matche totaltiden til Kristoffersen.

– En maktdemonstrasjon, kommenterte Viasport Vinters Kjetil Andre Aamodt rett etter omgangen.

Og 27-åringen lå på ingen måte skjul på hvor godt det var å få alt til å stemme. Han jublet voldsomt i målområdet, slo seg på brystet og skrek i ren glede.

– Gamlegutta må høre litt på oss

Ingen av de seks kjørerne på toppen klarte å ta seg til mål på grønne tider, og Kristoffersen kunne etter hvert konstatere at han hadde tatt sin 24. verdenscupseier.

Da vartet han også opp med en aldri så liten avsløring:

– Vi endret noe stort med skiene for to dager siden. Så jeg prøvde det for første gang i går, sier Kristoffersen i seiersintervjuet vist på Viaplay.

Under fjorårssesongen fikk han litt tyn for å klage på at utstyret ikke fungerte. Nå mener 27-åringen at han har fått bevist hvor mye ustyret faktisk har å si.

– De gamlegutta må høre litt på oss nye at utstyr har ganske mye å si i alpint. Når utstyr ikke funker, så mister du selvtilliten, du mister teknikken og du kjører dårligere på ski, forklarer han etter dagens seier.

Skeptisk Aamodt

Med utstyret på plass, er det lite som kan stoppe en Kristoffersen i form.

– Nå funker det, da kan jeg kjøre mer teknisk riktig, selvtilliten kommer og du kan gi gass, og da står vi her, sier han selvsikkert.

Viasat-ekspert Aamodt var én av dem som uttalte seg kritisk til seierherrens utstyrsfokus i fjor. I dag får han altså servert et aldri så lite stikk.

– Alle vet at han har kapasitet til å vinne skirenn, og all vet at det å ha godt utstyr også er viktig. Det er en del av jobben, så noen ganger kan det være en forklaring på hvorfor ting ikke er helt på stell. Så kan det noen ganger være en forklaring på at teknikken ikke fungerer og at man ikke er helt i form. Alt må stemme, selvfølgelig, men at det bare er skia som gjør at han kjører fort, det er jeg fortsatt litt kritisk til. Han kjører godt på ski i dag, og det er det aller viktigste for å vinne skirenn, svarer Aamodt på Kristoffersens melding.