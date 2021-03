Reagerer på Kristoffersens utblåsning: – Ikke innafor

«Altså, de skiene er så dårlige», oppsummerte en oppgitt Henrik Kristoffersen i målområdet i Lenzerheide.

Da hadde han nettopp gjennomført en svak omgang i verdenscupavslutningen i favorittdisiplinen slalåm, og han var tydelig frustrert på grunn av utstyret.

– Det visste jeg ikke var på TV. Det var ikke meningen at det skulle være på TV, svarte hovedpersonen selv på oppfordring fra TV 2 om å utdype.

NRKs ekspert Lars Elton Myhre tror Kristoffersen kommer til å få tilbakemeldinger på utbruddet.

– Det er ikke innafor, og kommer garantert til å bli tatt opp av skiprodusent, mener han.

– Soleklar førsteprioritet

Myhre sier at det er enkelt å se at det ikke stemmer utstyrsmessig for Kristoffersen, men han påpeker også at nummer 2, 4, 5 og 7 etter den første omgangen faktisk kjører på samme merke.

– Utstyret er noe løperne jobber med å optimalisere hele tiden og som er svært personlig, understreker NRKs ekspert.

ALPINEKSPERT: Lars Elton Myhre, her avbildet da han fortsatt var på landslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utøverne har nemlig ulikt oppsett, altså innsving på ski, stivhet og sko, så det at én alpinist gjør det bra på ett merke, betyr ikke at en annen på samme merke har like forutsetninger. Likevel mener Myhre at ansvaret hviler på Kristoffersen selv.

– Han er på et merke hvor han har en soleklar førsteprioritet og har alle muligheter, konkluderer han.

– Ja, utstyret funker ikke perfekt for ham, men det er jo en stor del av jobben til enhver utøver å sikre at utstyret fungerer som det skal. Dette blir på en måte det samme som om du har glemt å trene beinstyrke, og taper tid på slutten av hver omgang. Her er det en viktig ingrediens som de ikke har jobbet godt nok med før sesong, mener jeg, avslutter Myhre.

«Du vil jo helst skylde på deg selv»

Kristoffersen gjorde noen endringer på utstyret før finaleomgangen, uten at det hjalp nevneverdig. Fasiten ble en skuffende 12.-plass, og det var en sliten og tom alpinist som møtte opp i intervjusonen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg. Jeg synes det er godt at vi er ferdig, og nå har vi noen måneder til å fikse på ting til neste år, sier han til SVT.

– Hvordan har det vært mentalt å slite med utstyret?

– Tøft. Fordi teknikken blir dårligere når det ikke funker, og da legger man til seg uvaner. Man blir rådvill. Først tenker jeg at det er jeg som gjør noe gærent, og så er det ikke sikkert at det er jeg som gjør noe gærent, forklarer Kristoffersen.

– Du vil jo helst skylde på deg selv, men hvor lenge skal du skylde på deg selv før du tror at det faktisk er sannheten, når det egentlig ikke er din feil? Det er det som er så vanskelig, legger han til.

Kristoffersen påpeker at han er veldig fornøyd med skiene på løsere forhold, og at det ikke er aktuelt å bytte merke.



– Jeg har kjørt på Rossignol i 17 år, så jeg i alle fall lojal, avslutter han.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Rossignol om hvordan de reagerer på Kristoffersens utblåsning.