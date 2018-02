Kristoffersen nektes å kjøre super-G: – Tullete

– Jeg får ikke lov. Det har med sikkerhet å gjøre. Jeg er ikke sikker nok, sier Kristoffersen oppgitt.

Regelverket til Det internasjonale skiforbundet (FIS) sier nemlig at man må ha under 80 såkalte FIS-punkter for å få lov til å delta i verdenscupen i fartsdisiplinene super-G og utfor. Disse punktene kvitter man seg med ved å kjøre offisielle FIS-konkurranser i nettopp fart, noe slalåmesset ikke har gjort på lenge.

– Nå har jeg godt over 80, for jeg har ikke kjørt fart på fire år eller noe, og da får jeg dessverre ikke lov, forklarer han.

Etterlyser bruk av skjønn

ALLSIDIG: Marcel Hirscher, som her delte pallemn med Aleksander Aamodt Kilde etter et super-G-renn for to år siden, tar stadig poeng i fart. Foto: Alessandro Trovati / Ap

Kristoffersen-rival og verdenscupleder Marcel Hirscher har gjort det for vane å plukke noen verdenscuppoeng i super-G hver sesong, til tross for at også han er slalåm- og storslalåmspesialist. Nordmannen vil kopiere østerrikerens suksessoppskrift, men nektes altså å prøve seg på hjemmebane i Kvitfjell 11. mars.

– Jeg synes det er litt unødvendig, fordi det skal ha med sikkerhet å gjøre. At de tror jeg ikke klarer å kjøre en super-G-løype, liksom. Jeg kjører storslalåm på ganske høyt nivå, og jeg har hatt under 30 punkter i super-G før, så det er litt tullete, sier stjernealpinisten.

– De kunne ha tatt det litt på skjønn, legger han til.

Sophie Clivaz, mediekoordinator for alpint i FIS, forklarer at reglene er satt i samarbeid med alle de nasjonale skiforbundene, og at de vurderes og godtas hvert år. Hun forteller også at Kristoffersen i skrivende stund har 193,17 poeng.

– Reglene er der av sikkerhetsårsaker. De er rigide, og de kan ikke endres midt i en sesong, opplyser Clivaz.

Les også: Alpinledelsen vil se på boforhold etter Kristoffersen-kritikk

Full fart i NM

Verdenscupnekten gjør at Kristoffersen nå endrer planene for å få innpass i fartskonkurransene.

– Nå blir det vel farten på NM i stedet, for første gang på lenge, forteller 23-åringen.

– Der skal du kjøre alt?

– Ja, det blir fort det for å forsøke å få under 80 FIS-punkter. Gjør jeg ikke det, så kommer jeg ikke til å prøve å kjøre super-G engang i verdenscupen neste år, avslutter han.