Alpinledelsen vil se på boforhold etter Kristoffersen-kritikk

Norges alpinstjerne tok med seg en sølvmedalje i storslalåm fra vinter-OL, men trivdes ikke godt i utøverlandsbyen i Pyeongchang.

Slalåmspesialisten var blant annet misfornøyd med mangel på varmtvann, enkle boforhold og mange såkalla «OL-turister».

SLIK BOR DE: Slik ser et av rommene som OL-utøverne bor i. Foto: Francois-xavier Marit / AFP

– Når man spiser av plastikk og papp i 14 dager, så er det ikke så hyggelig lenger, sier Kristoffersen til NRK.

– Det er ikke noen katastrofe, det går fint an å bo her. Men det er litt mye folk her som bare er her for å være i et OL. Det er forståelig, men det er ikke derfor jeg er her, sa han til NRK før han dro fra OL-byen.

BAD: Her utførte utøverne blant annet morgenstellet under OL. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

– Lært til neste OL

Nå ønsker Kristoffersen å bo utenfor utøverlandsbyen i neste OL i Beijing. Rivalen Marcel Hirscher valgte blant annet å bo på privat hotell under lekene.

På kvinnesiden gjorde amerikanske Lindsey Vonn og Mikaela Shiffrin det samme. De bodde i et eget hus.

Også de norske skiskytterne og langrennsløperne ordnet overnatting utenfor utøverlandsbyen, da Norge ikke fikk rom til alle inne i landsbyen.

– Jeg har lært en del ting til neste OL som ikke har så mye med meg å gjøre, egentlig. Det har å gjøre med hvor man bor. Men det går greit, jeg har hatt det verre, sier han.

– Krevende

SPORTSSJEF: Claus Ryste Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Alpinsjef Claus Ryste lover å se nærmere på forholdene for Henrik Kristoffersen i neste OL.

– Vi prøver alltid å tilrettelegge for utøverne våre, men i en sånn utøverlandsby er det litt ekstra med folk og sikkerhet. Her var det «vegg i vegg» med slalåmbakken, i Sotsji var det eneste alternativet, og i Beijing vet vi ikke ennå. Vi skal prøve å gjøre det så bra som mulig for Henrik i neste OL, forteller han.

– Har dere fått andre reaksjoner?

– Nei, men det er krevende å bo i en utøverlandsby. Den erfaringen har vi gjort oss tidligere også. Det er annerledes enn å bo på et hotell.

Skal evaluere boforholdene

Sølvmedaljist Ragnhild Mowinckel bodde både i utøverlandsbyen og senere på hotell. Årsaken var at fartskjørerne fra samtlige nasjoner var samlet på samme hotell under OL.

– Utøverlandsbyen er hundre ganger bedre enn den i Sotsji. Hvis man først har opplevd det, så tenker jeg at dette er greit, sier hun.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier til NRK at boforholdene er blant tingene som vil evalueres.

– Vi har ikke fått andre klager på dette. Vi sender også ut en spørreundersøkelse til alle utøvere og ledere ved hjemreise. Vi ser frem til å få resultatene av den, og det vil inngå i vår evaluering av lekene, forteller Øvrebø.