– Det er helt latterlig, jeg ser at det kommer flere snøballer mot meg. Sånn gjør man bare ikke, sier Kristoffersen til NRK.

– Det kan være farlig hvis man får det i ansiktet, sier alpinisten, som ikke ble truffet av noen av snøballene.

– Har du opplevd dette før?

– Nei, jeg har ikke sett dette før, svarer Kristoffersen.

Kristoffersen kjørte en god første omgang i tirsdagens slalåmrenn og var kun to tideler bak hans faste konkurrent i slalåmcupen, Marcel Hirscher.

– Forferdelig

Dermed stod det, som mange ganger før denne sesongen, mellom Kristoffersen og østerrikeren før andre omgang.

Kristoffersen kjørte en svært god andre omgang, men underveis i rennet suste det plutselig flere snøballer fra tilskuersiden.

– Forferdelig. Han er forbannet, og det skjønner jeg godt, ropte NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

En rasende Kristoffersen reagerte med å kaste snø tilbake på publikum i målområdet.

– Å kaste snøball er ikke lov, ropte han.

NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre, som også kommenterte rennet, har ikke vært borti lignende tidligere.

– Det er synd at det skal dukke opp slike ting. Duellen mellom Hirscher og Henrik er rå nok som den er.

Han berømmer Kristoffersen for å beholde fokus midt i alt viraken.

– Jeg tror ikke at han mistet seieren på grunn av dette, kommenterer han.

Hirscher: – Fem er idioter

Henrik Kristoffersen har alltid hatt et svært godt grep om det berømte kveldsrennet i Schladming. Totalt tre ganger har han stått på toppen av pallen der.

I 2014 sikret han Norges første seier i et verdenscuprenn i slalåm på 10 år. Siden ble det slalåmseier i Schladming i både 2016 og ikke minst i supersesongen 2017, da han utkonkurrerte erkerivalen Marcel Hirscher med følgende hilsen: – Hvem er kongen?

Alpinisten viser god form like før OL. I helgen tok han også en etterlengtet seier over Hirscher i selveste Kitzbühel, østerrikerens hjemmebane.

Denne gangen måtte han altså gi tapt for Marcel Hirscher i kveldsslalåmen i Schladming. Det skilte 39/100 sekund mellom de.

– Men jeg hadde ikke slått Marcel i dag uansett, sier Kristoffersen til NRK.

Hirscher selv var ikke fornøyd med sitt hjemmepublikums oppførsel.

– Det er et fantastisk publikum, men det er 55 000 stykker her og fem av dem er idioter. Jeg skammer meg over de som gjorde dette mot Henrik, sier Hirscher i et intervju med NRK.

Byttet utstyr

Sebastian Foss Solevåg kjørte en svak første omgang (26.-plass), men leverte en sterk andre omgang og kjørte seg kraftig opp på resultatlisten (15.-plass).

Spjelkavik-alpinisten byttet både støvler og ski mellom omgangene, noe som så ut til å gi resultater.

Jonathan Nordbotten lå på en 15.-plass etter første omgang, og åpnet svært offensivt i andre omgang. Han tapte noe tid i nedre del av løypen, men endte til slutt på en sterk 10.-plass.

Leif Nestvold-Haugen var nest beste nordmann etter første omgang på 12.-plass. Han gjorde imidlertid flere store feil i andre omgang. Rennet i Schladming ble dermed totalt ødelagt for 30-åringen, som endte på 23.-plass.