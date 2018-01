Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette har jeg ventet på. Jeg var litt på grensa til tider, men jeg følte jeg var smart der jeg trengte å være smart, sier Kristoffersen.

– Uansett hva som skjer så må man jage videre. Hadde jeg ikke gjort det hadde jeg ikke stått her som vinner.

Kristoffersen har sju andreplasser i verdenscupen denne sesongen. I dag skulle han endelig få ta det siste steget opp på toppen av pallen. For første gang på ett år.

Hirscher mot Kristoffersen

Michael Matt som lå på andreplass kjørte ut tidlig i finalen, mens Marcel Hirscher hadde en fin andreomgang, og ledet da Kristoffersen skulle sette utfor.

– Det bobler av råskapen til Hirscher, sa NRK-ekspert Marius Arnesen, da østerrikeren kom til mål i klar ledelse.

Kristoffersen var aggressiv ned løypa, og det holdt på å gå galt da han kom alt for langt ut på den ene skia midtveis i rennet. Det gikk heldigvis bra, og han ble jublende glad da han fikk se de grønne tallene på tavla.

– Han er så sterk, han er en kunster på ski, sier Arnesen.

– Han er tilbake der han hører hjemme, sier NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

I FORM: Henrik Kristoffersen ser ut til å være i rute foran OL. Foto: Joe Klamar / AFP

Flere norske viste form

De norske gutta ser ut til å være i rute til OL. Leif Nestvold-Haugen lå på femteplass etter den første omgangen, men tapte dessverre mye på den siste delen av løypa.

Sebastian Foss Solevåg lå godt an til å blande seg inn i toppen, men gjorde en stor feil i finaleomgangen som spolerte rennet. Jonathan Nordbotten på sin side kjørte seg opp fra 20. plass til en fin sjuendeplass.

– Jeg kjørte bra ut fra start, og angrep hele veien. Spesielt nederst kjører jeg veldig bra, sier Nordbotten.

Kristoffersen har hatt et par skonummer for små i forhold til Hirscher denne sesongen, men allerede før nordmannen satt nedfor løypa i den første omgangen, så skjønte man at noe var annerledes.

Matt sjokkerte i den første omgangen

Mens de fleste ventet at Hirscher skulle ta lede, så overrasket Michael Matt, og kom inn til mål nesten sekundet foran landsmannen i den første omgangen.

Michael er for øvrig broren til Mario Matt som vant OL-gull foran Hirscher i Russland for fire år siden. Kanskje Michael har prikket inn formen bra nok til å gjenta bedriften til broren?

Han kunne imidlertid ikke nyte ledelsen lenge, for noen minutter senere ventet en sulten nordmann på toppen.

STRÅLENDE FØRSTEOMGANG: Henrik Kristoffersen kjørte en strålende førsteomgang. Du trenger javascript for å se video. STRÅLENDE FØRSTEOMGANG: Henrik Kristoffersen kjørte en strålende førsteomgang.

Kristoffersen kjørte strålende ned løypa, og tok ledelsen 0,10 sekunder foran Matt, og over sekundet foran Hirscher.

– Det var seigt og vanskelig, men jeg prøvde å holde tempoet oppe. Uansett hva som skjedde prøvde jeg å kjøre på videre, sa Kristoffersen etter den første omgangen.

I tillegg til Kristoffersen leverte de andre norske gutta en bra første omgang, med Leif Nestvold-Haugen på femteplass og Sebastian Foss Solevåg på sjuendeplass.