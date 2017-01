Kristoffersen slo Hirscher - igjen: – Hvem er kongen?

For 11. gang ble Hirscher nummer to bak Henrik Kristoffersen. Nordmannen har aldri tapt et slalåmrenn etter å ha ledet etter første omgang, og det skjedde heller ikke i Schladming tirsdag kveld. Ni hundredeler var nok.

– Hvem er kongen? ropte en jublende glad Kristoffersen i målområdet og hermet dermed etter en annen skikonge - Petter Northug.

– Hææ?! F***! Kyss meg bak a! fortsatte en voldsomt engasjert vinner med rundt 60.000 tilskuere som vitner.

I et intervju med NRK kun få minutter etter målgang, beskrev Kristoffersen rennet som «litt ekstra spesielt». Om hendelsen i målområdet, sa han følgende:

– Jeg husker ikke hva jeg sa for å være helt ærlig. Og det vil jeg helst ikke gjenta. Det er litt mye følelser der. Jeg tror ikke det er så mange idrettsutøvere som klarer å styre seg akkurat når de passerer mållinjen og vet de vinner. Men kongen er jo egentlig Hirscher. Eller Harald! Jeg liker kongen, men har aldri møtt ham. Det har jeg lyst til.

Grønt eller rødt

22-åringen fortalte at han snakket med Sebastian Foss Solevåg før rennet, og fikk beskjed om at buen over målseilet lyste grønt om man tok bestetiden og rødt om man passerte bak lederen.

– Jeg sa til meg selv at jeg ikke skulle se, men jeg måtte jo det. Og da det lyste det ikke grønt. Da fikk jeg sykt dårlig tid. Jeg hadde planlagt å gi så mye i bunnen uansett, men, forteller Kristoffersen.

– Det er vanvittig hva denne gutten har fått til så langt. Han er allerede en legende, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Aleksander Khorosjilov, som vant tilsvarende renn i 2015, lå som nummer tre etter første omgang, og tok ledelsen med ni tideler etter å ha slått Julien Lizeroux før Marcel Hirscher og Kristoffersen skulle avslutte rennet.

Haugen på 11. plass

Hirscher åpnet voldsomt i høy risiko og kom i mål 54 hundredeler for russeren.

– Det burde ikke holde mot Henrik Kristoffersen, slo Aamodt fast.

Og fikk rett. Såvidt.

Leif Kristian Haugen, som ble nummer fire i Kitzbühel-slalåmen, var nummer 17 og først ut i finalen av nordmennene. Han kjørte ned til ledelse etter en godkjent finaleomgang. Det holdt til 11. plass til slutt.

– Det var mye bedre. Det er litt hjertet i halsen hele veien i en veldig rask løype der man må tenke fortere, fortere hele veien selv om man egentlig ikke har lyst, sier Leif Kristian Haugen om sitt renn.

