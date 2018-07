– Det er etappeseier på Champs-Élysées. Det er Kristoff som vinner, utbrøt kommentator Ole Kristian Stolenberg i NRKs radiostudio.

EKSTASE: NRK-kommentatorene jubler for Kristoffs bragd i Paris.

– Det er så deilig at det endelig går, sa en overlykkelig Kristoff til TV 2 etter målgang.

– En fantastisk følelse. Å vinne en etappe i Tour de France på Champs Elyssé, det gjeveste av dem alle.

Like før mål kom Yves Lampaert med et rykk som så ut til å holde helt inn. Men hovedfeltet kom i en kjempefart.

Noe av det største

Med 400 meter igjen var belgierens forsprang spist opp og da smalt Kristoff til.

Han var perfekt plassert, og på oppløpet var det ingen som kunne tukte nordmannen.

Han rangerer det ikke overraskende høyt oppe blant egne prestasjoner.

– Thor Hushovd rangerte det som noe av det største i karrieren da han vant. Det gjør jeg og, sier han til TV 2.

Bragden i Paris var hans første etappeseier i touren på fire år.

– Deilig å bevise

Seieren var også en revansje etter de 20 foregående etappene, hvor ikke alt har gått etter planen. Nå er det glemt.

– Jeg har vært nære mange ganger, og jeg visste at jeg kjenner oppløpet godt. Jeg vet hva man skal gjøre, men å gjøre det i praksis.....det kommer an på hva de andre gjør også, det er mange faktorer som spiller inn. Det er deilig å bevise, ovenfor alle som sier jeg er ferdig som spurter, at jeg kan spurte på spurternes største scene.

Edvald Boasson Hagen var blant de første som kom med gratulasjoner:

– Det er imponerende og veldig sterkt kjørt. Gøy at det ble norsk seier til slutt, sier Edvald Boasson Hagen til NRK.