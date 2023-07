Kashafali må bytte klasse i VM

Salum Kashafali, som har verdensrekord på 100 meter i sin paraklasse, må bytte klasse rett før VM i Paris.

Bergenseren har til nå løp i klassen T12, men etter nye synstester er han flyttet over i T13 – en klasse for utøvere med litt bedre syn.

– Det er uflaks, sa Kashafali til NRK etter at to ulike tester ga to ulike svar. En ny test bekrefter imidlertid at den lynraske nordmannen må løpe i T13, opplyser teamleder Runar Steinstad i en sms til NRK.

Hovedpersonen lar seg ikke stresse.

– Jeg er veldig opptatt av at folk skal havne i den klassen de er. For min egen del spiller det ingen rolle hvor jeg løper, for jeg løper fort uansett, fastslår Kashafali.

Klasseendringen innebærer at han løper forsøk på 100 meter kl. 9.44 tirsdag 11. juli. Det samme gjør for øvrig Vegard Sverd.