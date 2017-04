Den norske sykkelstjernen tar grep foran vårens siste store mål: Paris-Roubaix til helgen.

FORKLARER ENDRINGEN: Alexander Kristoffs trener Stein Ørn (bildet) mener det er best å droppe Scheldeprijs denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kristoff dropper nemlig det belgiske endagsrittet Scheldeprijs på onsdag. Det er første gang på sju år at Katusha-Alpecin-kapteinen ikke stiller i rittet, som han vant i 2015.

– Årsaken er for å optimalisere treningen og betingelsene i forkant av Paris- Roubaix. Det er nødvendig å gjøre noen justeringer fra år til år, sier Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, til NRK.

– Det er også fordi Scheldeprijs innebærer en betydelig risiko for velt og skader. Det pleier alltid å være en stor velt i spurten der. Samtidig ønsker vi også å ha litt mer kontroll på treningsprosessen inn mot Paris-Roubaix, sier han.

– Må ta noen grep

For Ørn er klar på at eleven har noe uoppgjort i den franske klassikeren.

– Det er spesielt viktig å gjøre noe når man har hatt resultater i Paris-Roubaix som ikke har vært etter forventningene. Da må man ta noen grep, sier Ørn.

For Kristoff har ikke helt fått det til å klaffe i den tøffe brosteinsklassikeren. 9.-plassen i 2013 er det beste resultatet, og det er ikke godt nok for en rytter som har «samlet» på topp-fem-plasseringer i både Flandern rundt og Milano-Sanremo de siste årene.

I helgen ble det en 5. plass i nettopp Flandern rundt. Der ble Kristoff hektet av, og han mente selv han ikke hadde formen inne til å kjempe om seieren.

Ørn gir likevel tommelen opp til Kristoff.

BLIR INGEN REPRISE: Her vinner Alexander Kristoff rittet Scheldeprijs i 2015. I år går rittet uten rogalendingen. Foto: Virginia Mayo / AP

– Flandern rundt var en god prestasjon av Alexander. Han fikk maksimalt ut av det, slik situasjonen i rittet utviklet seg. Han var med i det første bruddet, noe som var et gunstig taktisk valg. Så kom det en dum velt (av Peter Sagan, journ.anm.), som gjorde at Philippe Gilbert fikk stikke alene til mål.

– Men til avslutningen kom Alexander seg tilbake og vant spurten i feltet bak. Det var veldig bra, sier Ørn.

– Et fysisk nivå som er høyere enn noensinne

Han mener også formen nå er stigende og lover bra før Paris-Roubaix.

– Det han leverte i De Panne viser at han har et fysisk nivå som er høyere enn noensinne. Han ble nummer to på en tempoetappe. Det har han aldri vært i nærheten av tidligere. Så de fysiske prestasjonene er det ingenting å si på.

– Men sykkel er en taktisk idrett. Det handler om å gjøre de riktige valgene til riktig tid. Jeg tror likevel at Alexander er godt forberedt til Paris-Roubaix.