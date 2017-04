Kristoff om stjernestatusen i Belgia: – Det er litt styr

Hør søndagens Flandern rundt direkte her fra 13.30!

– Det kan være litt styr når jeg skal komme meg til start og det står masse autografjegere der. Man kommer seg nesten ikke forbi, smiler Kristoff til NRK.

Den norske sykkelstjernen er i skrivende stund i gang med et av de mest prestisjetunge rittene denne sesongen, Flandern Rundt.

Fikk heltestatus i Belgia

TRENER: Stein Ørn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mange vil mene at Kristoff er en av de største favorittene til å ta seieren i rittet. Stavanger-mannen vant nemlig Flandern Rundt i 2015 – og vet hva som skal til for å gjenta suksessen.

Men han vet også godt om alt det som følger med en sånn triumf.

– Det er mer avslappende å være i Norge enn her. Jeg må skrive mindre autografer i Norge enn i Belgia. Men det er selvfølgelig kult at folk følger med. Det tyder på at du har kjørt bra, sier Kristoff.

Sammenlignes med 17. mai

Stefar og trener Stein Ørn forteller at Flandern Rundt kan sammenlignes med 17. mai her hjemme i Norge.

– Når han går på offentlige steder vet alle hvem han er. Alexander har også sin egen fanklubb i Wervik, som følger ham på ritt i både Belgia, Norge og Frankrike, sier Ørn.

Treneren forteller at den belgiske sykkelfansen ikke nødvendigvis finner seg en belgisk syklist de heier på.

– Det er som med nordmenn som følger engelsk fotball. De velger sitt lag i et annet land. Slik er det med sykkel i Belgia. Der velger man favorittryttere ut fra prestasjon, og ikke nasjonalitet, sier Ørn.

SE VIDEO: Rett før start kom tidligere statsminister Jens Stoltenberg for slå av en prat med Alexander Kristoff. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Rett før start kom tidligere statsminister Jens Stoltenberg for slå av en prat med Alexander Kristoff.

Stoltenberg overrasket over stjernestatusen

Før Kristoff satte seg på sykkelsetet søndag formiddag, fikk NATO-sjef Jens Stoltenberg lurt til seg en prat med den norske sykkelstjernen.

Stoltenberg bor i dag i Brussel og har fått med seg hvor stort Flandern Rundt - og ikke minst Alexander Kristoff - er i landet.

– Jeg skjønte ikke før jeg kom til Belgia hvor store dere er, sier Stoltenberg til Kristoff.

Han forteller Kristoff at han trodde ski var en verdenssport, men at har innsett hvor enorm interesse det er for sykling.

– Dette er en blanding av 17. mai, Holmenkollen-søndag og Birkebeinerrennet på en gang, sier den tidligere norske statsministeren før han ønsker Kristoff lykke til med rittet.