Etter sju timer, 49 minutter og 18 sekunder kunne Kristian Blummenfelt strekke armene i været og kalle seg verdensmester i triatlon på Iron Man-distansen. Og det bare 10 mnd etter OL-gullet i triatlon.

– Det er veldig, veldig deilig, sier Kristian Blummenfelt til NRK.

Iron Man-distansen innebærer 3800 meter svømming, 180 kilometer sykling før et helt maraton (42.195 meter) til fots venter.

Kristian Blummenfelt kunne ta steget øverst på seierspallen i St. George, Utah. Foto: TOM PENNINGTON / AFP

Men før konkurransen i St. George, Utah lørdag var Kristian Blummenfelt usikker på om han i det hele tatt kunne starte.

Han forteller at han har vært forkjølet og følt seg i dårlig form siden han kom til Utah i USA for tre uker siden. Hver eneste dag de siste 14 dagene har han spydd på trening.

– Jeg fikk en forkjølelse den første uken her, og siden da har halsen vært ganske dårlig. Så når jeg løper så får jeg brekninger og må spy.

Med VM-gullet innkassert avslører Blummenfelt at han kastet opp senest på oppvarmingen til lørdagens VM-konkurranse.

– Plutselig så fikk jeg brekninger og jeg måtte bare spy ut i vannet.

Mens han lå og spydde i vannet på oppvarmingen tenkte Blummenfelt at han likevel fikk prøve og se om han ble bedre etter hvert som timene i konkurransen gikk.

Spesiell pusteteknikk

Og med VM-gull rundt halsen er det ingen tvil om at det gikk bedre for Blummenfelt enn da han varmet opp. Det takker han en spesiell pusteteknikk for.

– Jeg brukte en spesiell pusteteknikk slik at jeg ikke irriterer drøvelen baki der. For hvis man kaster opp i konkurransen så mister man så mye energi og salter. Det er jo det siste du vil, sier Blummenfelt.

180 kilometer ble tilbakelagt på sykkel. Foto: TOM PENNINGTON / AFP

Han forklarer at pusteteknikken handler om å slappe av mest mulig i halsregionen for å unngå å irritere drøvelen.

– Det gikk fint under løpet. Så med problemene de siste ukene i bakhodet så er det ekstra deilig å stå igjen med en Iron Man VM-tittel.

Historisk

VM-gullet ble vunnet med nesten fem minutters margin ned til kanadieren Lionel Sanders på andreplass.

Kristian Blummenfelt med det synlige beviset på at han er verdensmester i triatlon på Iron Man-distansen. Foto: Hans Solbakken

Blummenfelt var omtrent 4 minutter og 30 sekunder bak ledergruppa før løpedelen, der han har sin styrke.

– Jeg gikk ut litt hardt på løpingen for å se om jeg kunne ta igjen de framfor meg. Det tok litt tid, men jeg håpet bare de hadde åpnet for hardt for deres del. Og det var jo det som skjedde.

Og ikke nok med at 28-åringen tok en imponerende VM-tittel. Gullet gjør han også historisk.

– Nå er jeg jo historisk med både OL-gull og VM-gull i Iron Man på under ett år. Forrige rekorden var vel sju år mellom OL-gull og Iron Man-tittel. Så det er stort, sier Blummenfelt med et stort smil rundt munnen.

PS: Gustav Iden måtte trekke seg fra VM-konkurransen på grunn av sykdom.

Foto: TOM PENNINGTON / AFP