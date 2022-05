Triatlonstjernene i klinsj: – Han er bedre i sosiale medier enn i konkurranser

– Ut fra prestasjonene i Ironman i fjor, forstår jeg ikke hvorfor alle snakket om Gustav i Florida, sier en av nordmennenes konkurrenter i triatlon Joe Skipper ifølge nettstedet 220 Triatlon.

De siste ukene har det vært en aldri så liten ordkrig mellom Skipper og de norske triatlonhåpene Kristian Blummenfelt og Gustav Iden.

Det skjer før de skal konkurrere i Ironman-VM i St. George i Utah lørdag.

– Han var ett minutt bak på 70,3 (halve distansen i Ironman). Mot Jan Frodeno og Alistair Brownlee i St. George er det ingen sjanse for at han vil ta igjen tetgruppen. Alistair kommer ikke til å roe ned på svømmingen og Gustav har ikke eksplosiviteten, så han vil bli blokkert og han ikke rask nok til å nå føttene deres, sier Skipper.

FÅR KRITIKK: Joe Skipper tror ikke at Gustav Iden har store sjanser i Ironman-VM. Her etter å ha vunnet Ironman 70.3 i høst. Foto: Patrick McDermott / AFP

– Gustav og jeg er de største favorittene

Han legger til videre at kanskje Blummenfelt kan henge med i tetgruppen, men at det er 50-50 på om han klarer det.

– Så de (nordmennene) må gjøre litt arbeid på sykkelen og alt avhenger av hvor taktisk kloke de er, mener Skipper.

Blummenfelt var raskt ute å svare på triatlon-profilenes Youtube-kanal.

– Hva enn du gjør, ikke tro på den norske opphaussingen. Tro på Joe Skipper, sa han med antydning til ironi.

Skipper har for øvrig trukket seg fra VM i St. George etter at han ble syk med korona i starten av april.

Blummenfelt, som tok OL-gull i triatlon i sommer, tar stikkene med slående ro.

– Han er dessverre ute, da. Han fikk covid for to uker siden. Både Gustav og jeg er de to største favorittene før løpet. Det er kanskje litt at han mener at de andre utøverne har sjans til å vinne de og, altså at de ikke skal gi opp før startskuddet går. Det har han jo rett i også, sier Blummenfelt til NRK.

– Han er bedre i sosiale medier

Den norske triatlonstjerna tror dessuten at Skipper ikke hadde tatt seieren dersom han hadde vært med i lørdagens VM. Han tviler til og med på pallplass.

FYRER LØS: Joe Skipper kommer med flere stikk i retning Gustav Iden og Kristian Blummenfelt. Foto: Jacob Kupferman / AFP

– Han er ikke den største favoritten. Det er flere navn som kan vinne, men Skipper er mer 5. til 10. plass. Han kunne kanskje kjempet om pallplass, mener Blummenfelt.

– Han er bedre i sosiale medier enn i konkurranser kanskje, fleiper han videre.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra landsmann Gustav Iden, foreløpig uten hell.

Men Blummenfelt innrømmer at svømmingen ikke er den største styrken til han og Iden. Han tror at de kan måtte hente inn konkurrenter etter svømmedelen.

– Det er ikke sikkert vi henger med første gruppe, men det er jo også svømming som er rundt 50 minutter. Dermed taper vi kanskje ett minutt eller to. I tillegg er det de sterkeste som kommer bak oss. Han (Skipper) prøver vel å finne svakhetene for å slå oss, sier han og fortsetter:

– Styrkene til både meg og Gustav er sykkelløp. Hvis vi kommer ut i en grei posisjon og er taktisk lure, så kan vi slå igjennom.

Sykdomstrøbbel før VM-løpet

Lørdag skal altså både Iden og Blummenfelt konkurrere for en VM-tittel i Ironman, men oppladningen har ikke vært optimal.

– Det så mer svart ut for noen dager siden. Jeg var nede for telling med sykdom, men jeg har kommet meg litt. Jeg har kjørt noen solide økter i løypen. Jeg håper jeg har det som skal til psykisk og fysisk, sier Blummenfelt.

Ellers forteller bergenseren at han har oppholdt seg i høyden i en god stund, og tror at det kan gi uttelling i lavlandet.

– Jeg håper det gir uttelling på lørdag. Jeg har vært her i to uker, for å bli kjent med løypen. Jeg vil gå igjennom sykkelløypen, for den har mye vind og er kupert. Jeg håper jeg har det som kreves, sier OL-medaljøren.

Løpet foregår altså i St. George i Utah. Konkurransen starter klokken 06.15 lokal tid, altså 14.15 norsk tid.