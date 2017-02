Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

​Lørdag røk de 0–2 for bunnlaget Hull. Liverpool styrte kampen fra start, men det var hjemmelaget som tok ledelsen

Alfred N'Diaye var på rett plass til rett tid og pirket inn 1–0 minuttet før pause.

Etter hvilen kjempet Liverpool for å få utligningen, men ingen i rød drakt klarte å overliste Eldin Jakupovic i Hull-målet.

– Dette var ikke akseptabelt, nå er vi nødt til å våkne. Vi ga vekk to mål altfor enkelt. Prestasjonen var ikke god nok, sier Jürgen Klopp ifølge BBC.

Har kun slått Plymouth i 2017

I stedet dukket en gammel norsk kjenning opp og gjorde livet enda surere for Liverpool. Oumar Niasse, med en fortid i Brann, gjorde ingen feil alene med Liverpool-keeper Simon Mignolet fem minutter før slutt, og avgjorde kampen med sitt 2-0-mål.

SMELL FOR ELABDELLAOUI: Omar Elabdellaoui fikk et ublidt møte med James Milners arm og blødde kraftig fra nesen i 1. omgang. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Tapet gjør at Liverpool står med fem strake kamper uten seier. I 2017 har laget kun maktet å vinne over League Two-laget Plymouth.

Lagets grufulle 2017 inneholder også en pinlig cup-exit mot League One-laget Wolwerhampton, som vant 2-1 på Anfield.

Etter 1-0-seieren over Manchester City nyttårsaften har Liverpool kun tatt tre pooeng på fem kamper. I samme periode har serieleder Chelsea tatt ti poeng, og det er 13 poeng opp til Chelsea for Jürgen Klopps mannskap.

Liverpools kamper i 2017 Ekspandér faktaboks 2. januar: Sunderland-Liverpool 2–2 8. januar: Liverpool-Plymouth 0–0 11. januar: Southampton-Liverpool 1–0 15. januar: Manchester United-Liverpool 1–1 18. januar: Plymouth-Liverpool 0–1 21. januar: Liverpool-Swansea 2–3 25. januar: Liverpool-Southampton 0–1 28. januar: Liverpool-Southampton 0–1 31. januar: Liverpool-Chelsea 1–1 4. februar: Hull-Liverpool 2–0

King-dobbel i nimålskamp(!)

Det ble jubel for tre nordmenn i Hull, men også Joshua King fikk to grunner til å feire. han scoret to mål for Bournemouth da de tapte 3-6 for Everton i en utrolig kamp som blant annet inneholdt fire mål av Romelu Lukaku.

Resultater Premier League, lørdag:

Chelsea - Arsenal 3-1

Crystal Palace - Sunderland 0-4

Everton - Bournemouth 6-3

Hull - Liverpool 2-0

Southampton - West Ham 1-3

Watford - Burnley 2-1

West Bromwich - Stoke 1-0