Henriksen har hatt fire managere på 18 måneder: – Det har vært mye kaos

1. september 2016 signerte Henriksen for den daværende Premier League-klubben Hull. Et snaut halvår senere fikk trener Mike Phelan sparken. Og sånn har det fortsatt.

Marco Silva fikk jobben i januar 2017, men forsvant ut dørene fire måneder senere. I juni i fjor tok russiske Leonid Slutskij over jobben. Han overlevde i jobben i seks måneder. I desember tok Nigel Adkins over jobben, og er fortsatt sjefen for tigrene fra Hull.

– Det har vært mye kaos. Jeg har ikke vært der i to år en gang, og vi har hatt fire eller fem trenere? Det har vært mye fram og tilbake. I tillegg har vi hatt konflikt mellom supporterne og eieren, forteller Markus Henriksen til NRK.

– Er det deilig å få et avbrekk med landslagspause?

– Så mye kaos er det ikke, men det er godt å møte kameratene igjen og få æren av å spille med flagget på brystet.

PÅ LANDSLAGET: Markus Henriksen, her i aksjon mot San Marino. Foto: Alberto Lingria / Reuters

– En tøff situasjon

Overgangen til engelsk fotball var brå; Henriksen var vant til et rolig liv i lille Alkmaar, og endte plutselig i engelske Hull.

– Det begynner å komme seg nå. Det var store forventninger da jeg signerte, men prestasjonene har ikke vært så bra som de kan være. Nå begynner det å ta seg opp, og jeg finner meg til rette, sier Henriksen.

Men på 18 måneder har Hull ramlet ned en divisjon, og kjemper nå for tilværelsen i Championship, nivå to. Med åtte kamper igjen av sesongen ligger de sorte og oransje seks poeng over nedrykksstreken.

– Vi er i en tøff situasjon. Med den troppen vi har, er ikke det all verden. Det er åtte kamper igjen, og det blir knalltøft. Jeg har virkelig trua på at vi klarer oss, sier Henriksen.

Treneren: – En skam

Da var 0-3-tapet for Birmingham nå i helgen forferdelig leit. Henriksen innrømmer at det fortsatt svir mandag ettermiddag, selv om det er to døgn siden.

– Jeg hadde virkelig fått troen etter en god periode, så kommer det tapet, sier en arg Henriksen.

– Det er vanskelig å forklare, og jeg begriper ikke hvorfor vi presterte så dårlig. Det er en skam etter det spillerne har levert de to siste kampene, sa en svært betuttet Nigel Adkins etter kampen.