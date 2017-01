Premier League-stjerne kaller Hangeland løgner etter NRK-program

– Jeg setter ikke pris på at tidligere lagkamerater forteller løgner bare for å være relevante. Det er trist, skriver Crystal Palace-spilleren Wilfried Zaha på Twitter.

Denne Twitter-meldingen ble publisert fredag morgen etter at blant andre britiske The Sun hadde plukket opp Brede Hangelands besøk i P3-programmet «Heia Fotball».

I hver episode får gjesten i radioprogrammet og podkasten i oppgave å sette opp en såkalt drømmeellever.

«Latsabb eleven»

«FESTLIG FYR»: Brede Hangeland beskriver Zaha som en festlig fyr, som aldri går på gymmen. Foto: Paul Childs / Reuters

I forrige ukes avsnitt valgte Hangeland en humoristisk vri på oppgaven, og satte opp et lag bestående av spillere som la ned minst innsats på treningssenteret.

Laget fikk navnet «latsabb eleven», og får nå stor oppmerksomhet i britiske tabloider.

– Jeg brukte mange timer i gymmen, så jeg noterte meg alltid hvor ivrige eller «uivrige» folk var på å gå i gymmen for å gjøre styrketrening og den type ting, sier Hangeland i programmet.

På dette fiktive laget fikk nevnte Zaha plass. I episoden sier Hangeland, som var lagkompis med Zaha i Crystal Palace, følgende:

– På høyre har vi Wilfried Zaha, som har en fysikk og er så atletisk at han har et potensial som er himmelhøyt. Det er ingen grenser, sier Hangeland i radioprogrammet og fortsetter:

– Men han går aldri i gymmen. Han var en festlig fyr, noen ganger kom han på mandag til meg, så sa han sånn: «Jeg skal starte på treningsprogrammet nå». Så han hadde bestemt seg da, i helga. «Nå skjer det». Så gikk vi sammen inn på gymmen, så tok han fem armhevinger, et par knebøy eller benkpress og bare: «Puuh». Så gikk han. Han hadde nyttårsforsett hver mandag. «Nå skjer det». Det skjedde aldri. Herlig fyr! Tenk så god han hadde vært dersom han var litt seriøs.

HEIA FOTBALL: Tete Lidbom og Sven Bisgaard Sundet leder P3-programmet. Foto: NRK

Hangeland vil ikke kommentere

Det er uklart om Zaha har lyttet til P3-podkasten selv, om han har fått med seg hele historien eller bare enkelte utdrag, men han likte uansett dårlig Hangelands uttalelser.

– Vi har alle forskjellig kropp og selv om jeg ikke hele tiden er i treningsstudio eller gjør det samme som andre, betyr ikke at jeg ikke jobber hardt, skriver Zaha på Twitter.

Til NRK skriver nordmannen i en SMS at han ikke ønsker å kommentere Twitter-meldingene til Zaha.

– Jeg er herre over det jeg sier, ikke hvordan det oversettes og tolkes, skriver Hangeland.

Programlederne Tete Lidbom og Sven Bisgaard Sundet synes det er stas med oppmerksomheten.

– Først og fremst synes vi dette er litt gøy! Hangeland var en suveren gjest, med god historier og en fantastisk formidlingsevne, så det er stas at flere får hørt de historiene. At Zaha tar dette ille opp er jo synd, men la oss ikke glemme at han akkurat røk ut av Afrikamesterskapet og kanskje ikke er i perlehumør. Jeg tror at Zaha hadde tatt dette med et smil om han faktisk hadde hørt historien slik den ble fortalt i podkasten. Ting blir litt «lost in translation» når de blir oversatt av britiske tabloider kan du vel si, sier Sundet.