Krevde taletid for tordentale – mener russerne beskyttes

Ingen hadde egentlig bedt Benoit Paire snakke etter tapet hans mot Ilja Ivasjka i 1. runde av French Open. Men den frittalende franskmannen oppsøkte like gjerne pressen på egen hånd.

Han krevde taletid.

Mens Casper Ruud slet seg gjennom en firetimerskamp mot Jo-Wilfried Tsonga i etasjen over, fyrte Paire løs mot beslutningstakerne i herretennis.

– Jeg er lei meg

Kampen mot Ivasjka brydde han lite. Han ville snakke om Wimbledon etter at de ble fratatt poeng som følge av at de utestenger russiske og hviterussiske spillere:

– Jeg vil vite om ATP beskytter spillere eller Russland?

Paire mener feiden mellom Wimbledon og ATP først og fremst skader spillerne. Han er kraftig irritert over at alle de ikke ble konsultert, og mener de aller fleste ønsker å spille Wimbledon med poeng. I likhet med en rekke andre spillere kaller han det nå en «utstilling».

– Jeg er lei meg på vegne av russerne og hviterusserne, men det er de som skaper problemene. Og alle ATP-spillerne betaler prisen.

– Det er krig i Russland, så det er grunn til å sanksjonere. Men ATP burde beskytte flertallet, ikke fire-fem spillere.

Paire nevner verdenstoer Daniil Medvedev spesifikt. Andre russiske spillere i verdenstoppen er Andrej Rubljov (7 i verden) Karen Khatsjanov (25), Aslan Karatsev (41).

Han drar linjene til covid og mener det aldri ville vært aktuelt å avlyse turneringer fordi 3–4 spillere ble smittet eller ikke kunne delta.

– Det er absurd

Verdensener Novak Djokovic er blant dem som rammes hardest av at ATP stripper Wimbledon for poeng. Han mister dermed 2000 poeng uten mulighet til å forsvare dem. Samtidig mener han – i likhet med ATP – at det er riktig som følge av turneringens beslutning å utestenge russerne.

Ironisk nok kan nå Wimbledon-sanksjonene ende med at verdenseneren er russisk etter turneringen:

– Det er absurd, sier Paire.

– Jeg drar dit for å plukke opp premiepengene mine, slik jeg ville gjort i en utstillingsturnering.

BLIR DRATT FREM: Daniil Medvedev. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Medvedev kalte standpunktet argumentene til ATP mer logiske enn Wimbledons på sin pressekonferanse. Han skulle gjerne spilt.

Men verken han eller de andre russiske spillerne er veldig klare i talen den ene eller andre veien.

Rubljov er imidlertid tydelig på en ting:

– Wimbledon brøt avtalen med ATP.

– Når forholdet er som nå, kan det kun gå galt, sier den russiske stjernen, som tidligere har markert avstand mot krigen i Ukraina.

Han ber organisasjonene samarbeide, slik at tennisen kan forenes og vokse som idrett.

PS! Paire var trolig Paris’ travleste mann tirsdag. Etter å ha tapt og levert tiraden, tok han farvel med Tsonga på hovedbanen foran et nesten fullsatt stadion. Deretter spilte han double-kamp og tok seg videre til 2. runde av turneringen.