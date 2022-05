Wimbledon trues av stjerneflukt – Djokovic støtter poengstripping

– Jeg vil ikke kalle det poengløst, men ...

Tidligere verdensener Naomi Osaka (24) lar det henge litt i luften. Hun innrømmer at hun heller mot å droppe den ikoniske Grand Slam-turneringen. Motivasjonen er ikke den samme når hun ikke kan kjempe om 2000 poeng.

– Det føles som Wimbledon uten poeng blir en utstilling. Jeg vet det ikke er slik, sant? Men i hodet føles det slik. Når jeg føler at noe er en utstilling, så klarer jeg ikke å gi 100 prosent, sier Osaka etter å ha tapt den 1.-runden av French Open her i Paris.

USIKKER: Naomi Osaka motiveres av poengene. Foto: Christophe Ena / AP

Amerikanske Reilly Opelka (24) har uttrykt lignende synspunkt, mens italieneren Fabio Fognini (34) sier det frister mer med ferie om pengene og poengene reduseres og forsvinner.

Beslutningen fordømmes

Årsaken er en betent strid som utspilles i toppen av tennisverdenen. Roten til konflikten er krigen i Ukraina. Tennis er en av de få idrettene der russiske og hviterussiske utøvere har kunne utøve yrket sitt tilnærmet normalt.

Det mest merkbare er at de spiller uten flagg.

Wimbledon er første turnering som har utestengt russiske og hviterussiske spillere utenom i landslagssammenheng. Herrenes utøverorganisasjon (ATP) og kvinnenes utøverorganisasjon (WTA) motsetter seg arrangørens standpunkt.

Som svar på Wimbledons avgjørelse har ATP og WTA fjernet de dyrebare rankingpoengene som deles ut i turneringen.

Djokovic glad for ATP-valg

– Intensjonen er god, men utførelsen er helt håpløs, mener Osaka.

Novak Djokovic la ingenting imellom etter hans første kamp mandag kveld:

– Jeg har snakket med ledelsen og presidenten i ATP og noen av styremedlemmene. Jeg er glad for at spillere og ATP gikk sammen og viste til Grand Slam at når det skjer en feil, og det var det fra Wimbledon, så må det skje noe, sier herrenes verdensener.

HARDT UT: Novak Djokovic feller en knallhard dom over Wimbledons beslutning. Foto: Michel Euler / AP

Han anklager den britiske storturneringen for svak kommunikasjon og mener de ikke har strukket seg langt nok for å snakke med spillerne.

Jeg støtter spillerne og fellesskap, og det vil jeg alltid gjøre, sier Djokovic, som vil delta selv om han ikke får kjempe om poeng.

På den andre siden fordømmes utøverorganisasjonens beslutninger av ukrainske spillere.

Ber om større forståelse

Lesja Tsurenko (32) uttrykte seg med stor skuffelse etter å ha spilt mandagens åpningskamp på Philippe Chatrier. Delvis fordi verdensener, Iga Swiatek (20), ble altfor sterk. Men mest av alt frustrasjon over at poengene fjernes.

OPPGITT: Ukrainske Lesja Tsurenko. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Jeg vet ikke om jeg kan be spillere bry seg mer, men jeg skulle ønske jeg kunne merke det hos spillerne, WTA, ATP. Jeg skulle ønske toppspillerne brydde seg mer og viste en større forståelse for det som foregår, sier Tsurenko.

Personlig syns hun det er tøft å være til stede i Paris, spesielt når hun føler på manglende støtte fra andre spillere og spillerorganisasjonen. Synspunktene sine har hun gjentatte ganger klargjort for WTA uten å få gehør.

Polske Swiatek (20) møter pressen med et ukrainsk symbol på brystet et par timer senere. Hun er uenig med Osakas fremstilling av Wimbledon som en utstillingsturnering uten poengene, men mener utfallet bærer preg av konflikten blant tennistoppene.

– Alle har sprikende synspunkter. Det kan man kjenne i garderoben, så det er ganske tøft, sier Swiatek.

DOMINERER: Iga Swiatek er verdens beste spiller i øyeblikket. Hun spilte med en caps med en liten detalj for å markere støtte til Ukraina. Polske Swiatek gikk enkelt videre til 2. runde. Foto: Thibault Camus / AP

– Det ville vært flott om de som tar beslutningene, tok beslutninger som fører til at Russlands aggresjon stanser, sier Swiatek kryptisk, før hun legger til:

– Men jeg vet ikke om jeg kan si så mye mer.

Tidligere verdensener, hviterussiske Viktoryja Azarenka, er heller ikke snakkesalig og er redd for at media skal vri ordene hennes ut av kontekst.

– Det er som det er. Sier jeg én ting, blir det kritisert. Sier jeg noe annet, blir det kritisert. Jeg vil ikke sette meg selv i fokus. Jeg vil gjøre det jeg tror er riktig, hvordan kan jeg hjelpe mennesker, og til syvende og sist, jeg er her for å gjøre jobben min, sier Azarenka.

Poengløst

Grand Slam-turneringene Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open er de definitivt viktigste turneringene for spillerne i løpet av året. De deler ut mer enn dobbelt så mange poeng for seier som den prestisjetunge Masters-serien.

For å gi en pekepinn: Kvartfinale-exit gir mer poeng enn seieren til Casper Ruud i ATP-turneringen i Genève. 360 mot 250.

Poengfordeling Ekspandér faktaboks Slik deles poengene ut fra kvartfinale til finaleseier på de fire øverste nivåene: Grand Slam: Seier: 2000

Finale: 1200

Semifinale: 720

Kvartfinale: 260 Masters 1000: Seier: 1000

Finale: 600

Semifinale: 360

Kvartfinale: 180 ATP/WTA 500: Seier: 500

Finale 300

Semifinale: 180

Kvartfinale: 90 ATP/WTA 250: Seier: 250

Finale: 150

Semifinale: 90

Kvartfinale: 45

Det ironiske er at spillere som tok få poeng i fjorårets Wimbledon kan bli «vinnerne» når det ikke deles ut poeng i årets versjon. Hvert år oppdateres rankingen etter at de samme turneringene er spilt. De gamle poengene forsvinner og man går enten i pluss eller minus, avhengig av om man gjøre det bedre eller dårligere.

RUSSISK STJERNE: Daniil Medvedev er tilbake fra skade og klar for å ta opp kampen om tennistronen. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Djokovic får ingen mulighet til å forsvare de 2000 poengene han tok i fjor. Han mister dermed poengene. Da sier det seg selv at Daniil Medvedev, som kun tok 180 poeng, kommer bedre ut av regnestykket. Potensielt kan verdenseneren etter Wimbledon være russisk uten å ha spilt storturneringen.

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, mener likevel at avgjørelsen er riktig.

– Wimbledon viser moralsk ryggrad på et nivå resten av tennisen dessverre ikke er i nærheten av. Skal man ha sanksjoner, så må man ikke bare mene det, men også gjøre det, sier Saltvedt og legger til:

– Og om dette gir utslag som at en russer ender med å få en form for fordeler av dette, så er det uansett ikke vesentlig.

Kommentatoren mener det eneste som teller for det meste av verden, er at vinnerne ikke kommer fra Russland eller Hviterussland.

– Og Naomi Osaka og alle andre bør tenke på den type solidaritet mer enn noe annet, mener Saltvedt.