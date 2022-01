Koronakaos i hoppleiren – åpner for kriseløsning

Tirsdag kom nyheten om at Daniel André Tande er smittet av koronaviruset, mens det torsdag ble kjent at Johann André Forfang venter på svaret av en PCR-test etter å ha testet positivt på en hurtigtest.

Hopplandslaget har etter planen avreise til Kina 31. januar, men for å komme inn i Kina må personer som nylig har testet positivt, avgi to negative koronatester fem dager før avreise, altså 26. januar.

Selv om de trolig kan være smittefrie innen den tid, er sjansene for at PCR-testene da er negative lave, ifølge overlege ved FHI, Siri Laura Feruglio.

– Det er mulig, men mer sannsynlig at man tester positivt. Svært mange land har egne restriksjoner om hvor lenge etter en positiv test man får lov til å reise inn i landet, såkalt «recovery certificate». I de fleste land er dette mye lengre enn 10 dager, sa hun til NRK tirsdag.

Ulike scenarioer

Dermed må landslagstrener Alexander Stöckl trolig belage seg på å finne andre muligheter.

MULIGHETER: Alexander Stöckl ser på ulike muligheter for hvordan de løse smitteproblematikken. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi har flere løper på «longlisten» som står klar, og som vi om nødvendig kan bytte inn, sier han til NRK.

– Vi er også i dialog med Olympiatoppen for å forsøke å løse senere reise, men det er utfordrende fordi det går få fly. Vi får full støtte fra Olympiatoppen på dette, sier østerrikeren.

For hopperen starter OL med kvalifisering til normalbakkerennet 5. februar. 11. februar er det kvalifisering i storbakken, mens lagkonkurranse, der Norge må ha fire hopper på plass, er 14. februar.

Hopp under vinter-OL i Beijing 2022: Ekspandér faktaboks Program: 5. februar: normalbakke, menn (kvalifisering) 5. februar: normalbakke, kvinner 6. februar: normalbakke, menn 7. februar: blandet lagkonkurranse, normalbakke 11. februar: storbakke, menn (kvalifisering) 12. februar: storbakke, menn 14. februar: lagkonkurranse, menn

– Kan det være en mulighet å vente med å sende noen til storbakkerennene?

– Ja, det er mulig, og spesielt for lagkonkurranse. Det kan hende vi heller fyller opp troppen undervise. Det er scenarioer vi tenker på, sier han.

Etter tirsdagens NM-konkurranse ble det spekulert i om kombinertløperen Jarl Magnus Riiber, som tok sølv i rennet, kunne steppe inn i en lagkonkurranse. Men onsdag bekreftet FIS til NRK at Riiber ikke var kvalifisert til spesialhopp i OL og derfor heller ikke kan delta i lagkonkurransen.

Ikke nærkontakt

Nyheten om at Forfang har avlagt positiv hurtigtest kom tirsdag, to dager etter at ble norsk mester i Holmenkollen og etter at Daniel André Tande og landslagskollega Fredrik Villumstad ble bekreftet smittet.

– Var det lurt å stille i NM når dere visste at det var smitte i laget?

– Ut ifra vurderingene vi tok med tanke på nærkontakt så var det riktig. Vi vurderte ikke han som nærkontakt, og det gjorde vi i samråd med helseteam. Det er umulig å si om det er fra samme kilde, sier Stöckl.

SMITTET: Johann André Forfang har avgitt en positiv hurtigtest. Foto: Geir Olsen / NTB

Han understreker at strenge smittevernregler ble fulgt under NM, og at munnbind ble brukt hele tiden med unntak av under selve hoppet.

– Forfang testet negativt på PCR-test tirsdag. Alle på laget har tatt tester fortløpende, og alle har fram til i dag tidlig vært negative, sier han.

Forfang skal ikke være nærkontakt med noen andre på hopplandslaget.

Dobbeltrom

– Hva har dere gjort for å hindre smitte?

– Vi har holdt oss til alle smitteverntiltak så godt vi kan, men det virker som denne varianten er veldig smittsom. Vi vet ikke hvordan smitten har kommet, sier Stöckl.

Han forklarer at de følger strenge smitteverntiltak når de er ute og reiser, men at det er enkelte situasjoner der det ikke er mulig å unngå at folk er i nærheten av hverandre.

– Dessverre har vi kun rå til dobbeltrom, som fører til at Tande har delt rom med Villumstad.