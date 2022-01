Daniel-André Tande er koronasmittet

Tandes romkamerat i Zakopane i helgen, Fredrik Villumstad, har testet positivt på en hurtigtest og venter nå på svaret på en PCR-test. Marius Lindvik er definert som nærkontakt med Tande, men har foreløpig testet negativt på PCR-test.

Landslagssjef Alexander Stöckl håper og tror uansett at det er mulig å få med disse utøverne til OL i Beijing neste måned. OL-uttaket offentliggjøres klokken 16 i dag.

Stöckl forteller at det var først Villumstad som testet positivt, og at Tande testet deretter positivt både på hurtigtest og PCR-test.

– Vi har Lindvik som har vært nære Daniel de siste dagene, så for sikkerhets skyld deltar han ikke på NM i dag selv om han har testet negativt på PCR-test, sier Stöckl til NRK.

– Var det en feilvurdering at utøverne har delt rom?

– Vi har ikke penger til singelrom for alle. Arrangøren har heller ikke lagt til rette for det, så det er ikke mulig for oss.

OL om 17 dager

Tande har denne sesongen jobbet med å komme seg tilbake etter den alvorlige ulykken som skjedde i Planica i mars 2021.

Nå får Tande og Villumstad et meget tøft hinder inn mot OL i Beijing, som starter om 17 dager.

Hopp under vinter-OL i Beijing 2022: Ekspandér faktaboks Program: 5. februar: normalbakke, menn (kvalifisering) 5. februar: normalbakke, kvinner 6. februar: normalbakke, menn 7. februar: blandet lagkonkurranse, normalbakke 11. februar: storbakke, menn (kvalifisering) 12. februar: storbakke, menn 14. februar: lagkonkurranse, menn

– Vi skal ta en prat med Olympiatoppen og vår laglege for å se hva slags muligheter vi har. I utgangspunktet håper vi at hele laget kan reise til OL, sier Stöckl og sier at de også kommer til å se på muligheten for senere avreise enn planlagt.

Det er ganske vanlig å teste positivt på PCR-tester en god stund etter man har vært smittebærende. Derfor kan det bli vanskelig for de norske hopperne å komme seg til Kina innen ilden tennes.

Overlege i FHI, Siri Laura Feruglio, sier at det er vanlig å teste positivt i noen uker etter man har fått påvist viruset. Det er også mulig i noen måneder.

Det er imidlertid tvilsomt om man kan teste negativt allerede om en drøy ukes tid.

– Det er mulig, men mer sannsynlig at man tester positvt. Svært mange land har egne restriksjoner om hvor lenge etter en positiv test man får lov til å reise inn i landet, såkalt «recovery certificate». I de fleste land er dette mye lengre enn ti dager, sier Feruglio til NRK.

De går uansett glipp av NM denne uka. Det samme gjør nærkontakt Lindvik.

– Man ligger dårlig an

Halvor Lea, kommunikasjonssjef hos Olympiatoppen, har forklart restriksjonene for OL-utøvere. Intervjuet er gjort før Tande-nyheten, og Lea uttaler seg om utøvere generelt.

Han forklarer at utøvere som har hatt korona, må avlegge fire negative tester før avreise. To av dem skal gjennomføres åtte dager før avreise. Det må også avlegges én negativ test 96 timer før avreise og én negativ test 72 timer før avreise.

Hvis en utøver tester positivt i løpet av disse dager, ligger man tynt an.

– Da ligger man dårlig an. Det er mange som tester positivt selv om man er erklært frisk. Det er ingen unntak i Kina, og alle som skal fly må kunne vise til disse negative testene, sier Lea.

– Har Olympiatoppen noen særegne restriksjoner for norske OL-utøvere?

– Alle må følge regelboka bokstav for bokstav. Ellers har vi bare en anmodning om å være veldig forsiktig i sosiale sammenhenger.