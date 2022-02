Kontrolløren mener lagene har seg selv å takke: – Det handler om rettferdighet

– Alle tilfellene handlet om at dressene ikke korresponderte med FIS-reglene. Dressene var for store, sier Baczkowska til NRK.

Norges medaljehåp i blandet lagkonkurranse gikk i grus da både Anna Odine Strøm og Silje Opseth ble disket. Opseth var den femte og siste utøveren som ble diskvalifisert i hopprennet mandag ettermiddag.

Alle var kvinner.

KONTROLLØR: Aga Baczkowska hadde ansvar for utstyrssjekken. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Utstyrskontrolløren mener at utstyrssjekken ble gjort i henhold til FIS-reglene.

– Det er en rekke ting vi kan kontrollere. Vi kontrollerer ikke alle i hver konkurranse. Vi velger noen punkter som vi konsentrerer oss om på en enkelt dag, så kontrollerer kan variere fra dag til dag, sier hun.

– Fire medaljekandidater er ute, er reglene for vanskelige?

– Nei, reglene er klare og ikke nye. Det er opp til utøverne og lagene å følge reglene, og vår jobb for FIS er å sørge for at de blir fulgt, svarer polakken.

DISKET: Anna Odine Strøm var den første av de norske kvinnene som ble disket. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg er lei meg

Silje Opseth forteller til TV Norge at kontrollørene målte på en annen måte enn tidligere og at det virket som om de hadde bestemt seg for hva de skulle måle.

Opseth hoppet med den samme dressen som hun gjorde under den individuelle konkurransen i helgen.

– Jeg er bare sjokkert. Jeg skjønner ingenting av hva som har skjedd i dag, sier Opseth til NRK og legger til:

– Jeg tror jeg står her som et like stort spørsmålstegn som alle som har sett på i dag.

Kontrollansvarlig Aga Baczkowska hevder på sin side at de ikke har gjort noe annerledes under mandagens konkurranse.

– Først og fremst sjekker vi ikke alle i den individuelle konkurransen, fordi det ikke er mulig å sjekke 40 eller 30 jenter i en runde, så bare en prosentandel blir testet. Det er det første. Det andre er at du kan hoppe i en annen dress enn i den individuelle konkurransen. Så det faktum at du var ok og sjekket individuelt, er ingen garanti for at du kommer igjennom kontrollen en annen dag, sier Baczkowska.

– Det er første gang kvinner deltar i en lagkonkurranse i OL, hva tenker du om dette utfallet?

– Jeg må si at det er en veldig ... Hva skal jeg si? Det er ikke en komfortabel situasjon, og jeg er veldig lei meg for alle disse utøverne som ble diskvalifisert. Men regler er regler for alle, og hvis du ikke følger dem, må du være forberedt på at dette kan få dette utfallet, svarer hun.

– Ikke glad for det som skjedde

Landslagssjef Clas Brede Bråthen kaller hele opplevelsen «surrealistisk».

– Jeg er lei meg på vegne av hoppsporten. Dette burde vi ryddet opp i før OL. Hoppsporten har opplevd en av sine mørkere dager i dag, konstaterer Bråthen overfor NRK.

Baczkowska sier hun har for forståelse for at nordmennene er skuffet etter konkurransen, der laget var blant de store medaljefavorittene.

– Og selvfølgelig er jeg ikke glad for det som skjedde. Men dette er jobben min og jeg må sørge for at alle har samme mulighet, for det handler om rettferdighet, sier hun.

Lundby fortviler

Hopprofil Maren Lundby skriver på Twitter at hun er glad for at hun valgte å bli hjemme og at hun slapp å være med på «noe sånt».

Hun mener det er enhver hoppers største frykt å bli disket.

SKUFFET: Maren Lundby følger OL fra sofaen. Hun synes synd på lagvenninnene sine. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det ble en parodi. Jeg er skuffet. Det er en veldig rar måte å gjøre det i et OL. Det virket som om de skulle statuere et eksempel, men det var en veldig rar måte å gjøre det på. Jeg sitter igjen med mange spørsmål. Vi er ute etter å ha en god dialog med kontrollører, og det har vi også hatt, sier Lundby til NRK.

27-åringen påpeker at dressen kan oppføre seg annerledes hvis utøverne står på en annen måte under kontrollen, slik Opseth hevder.

– Jeg skjønner liksom ikke hvorfor de måtte gjøre det i dag, sier Lundby.

– Hva tenker du om at det er kun kvinner som ble disket?

– Det er tydelig at hun som måler jentene har bestemt seg for et eller annet i dag. Jeg tror at det er forskjell på den som målte jentene og gutta i dag. Det er jo tydelig, svarer Lundby.

Hoppekspert Johan Remen Evensen reagerer sterkt Opseths beskrivelser fra kontrollrommet – at de måtte stå på en annen måte enn tidligere under kontrollen.

– Det høres helt sjukt ut. Hvis du har et system som funker fra helg til helg og folk innretter seg etter det, så kommer du i en mixed-konkurranse og så er det en helt annen måte du skal gjøre ting på ... Det er klart at flere av dem blir satt ut og ikke får godkjent utstyret. Det virker helt sjukt å komme med det nå i OL, sier Evensen.